El penúltimo reto de Carlos Cabezas

Es un hombre acostumbrado a jugar, y ganar, finales. Pero hace tiempo que no tiene el cosquilleo previo a una. Carlos Cabezas se encuentra en la antesala de hacer historia. Juega desde la próxima madrugada con el Guaros de Lara venezolano la final de la Liga Sudamericana ante el Estudiantes Concordia argentino, que entrena Lucas Victoriano, base que estuviera varios años en la ACB, y en el que juega el pívot español David Doblas. Hay un curioso reto entre Cabezas y Doblas, ser el primer jugador español en ganar un título internacional en Sudamérica. Otro malagueño, Germán Gabriel, ganó la Liga de Venezuela con Marinos de Anzoátegui, pero en ámbito local.

La final se juega al mejor de cinco partidos con ventaja de cancha para el Guaros de Lara. El Domo Bolivariano de Barquisimeto, la cuarta ciudad en población de Venezuela, se prepara para los dos próximos partidos, hoy y mañana. El tercero y el hipotético cuarto en Concordia, ciudad al norte de Argentina, en la frontera con Uruguay los días 13 y 14. Y el quinto sería otra vez en tierras venezolanas el 20 de diciembre.

Cabezas, que firmó hace un mes por el Guaros, tuvo su primera toma de contacto con la fase semifinal de la Liga Sudamericana, tres partidos en tres días sucesivos, en los que su equipo derrotó al Quilmes de Mar del Plata (Argentina), el Aguada de Uruguay y el Cimarrones del Chocó de Colombia. No tuvo mucho protagonismo entonces, pero ha ido progresando y en el último encuentro, ante los Aduaneros de Carabobo, metió 14 puntos. "Estoy bien físicamente y me he ido adaptando. En el último partido de Liga Nacional, donde sólo puede jugar un extranjero, fui el escogido y me sentí bastante cómodo", dice desde Barquisimeto Cabezas, donde comparte experiencia con su padre. El Guaros de Lara es el club más poderoso de Venezuela desde que Jorge Hernández, su propietario desde 2012, se hiciera cargo del club. Desde entonces ha acumulado varios títulos nacionales y la Liga de las Américas en 2016 y 2017. Busca ahora otro título internacional.

"Es una motivación grande ganar un título con 37 años, lo conseguí con el Unicaja y la selección y ahora sería genial sumar uno más", dice el base malagueño, que cumple su tercera experiencia fuera de España tras militar en el Khimki ruso y en el Orleans francés con anterioridad. Esta puede completarse con un título a nivel internacional en su palmarés.