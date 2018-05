"Es el peor partido del año"

Un buen capitán se detecta, sobre todo, en las malas. Cuando todo va sobre ruedas es fácil dar la cara y pedir un hueco bajo el foco. Después de una derrota sonrojante, es más complicado. Pero en el Unicaja hay liderazgo fuera de la cancha y tablas de sobra para analizar un partido así. "Estamos jodidos porque jugamos el peor partido del año en ataque y en defensa. No sé cómo decirlo, estuvimos muy mal. Ellos estuvieron más intensos, estuvimos fatal. Venían con ganas. Ahora hay que mirar hacia adelante. Es un partido, es cierto que no estuvimos bien. Son quintos y ahora tenemos otra batalla, nos jugamos estar ahí", aseguró en los micrófonos de COPE Málaga Carlos Suárez al término del partido contra el Herbalife.

El madrileño no quiso tapar todo lo que se hizo mal, pero quiso hacer ver que son cosas normales en una temporada y que otras veces el Unicaja anduvo a un nivel alto. "No estuvimos bien, somos humanos, pero también hicimos partidos muy buenos. Estuvimos poco acertados, perdiendo muchos balones, que no solemos hacerlo. Hicieron la ventaja y estuvieron más cómodos", aseguró Suárez, que le resta importancia al apartado clasificatorio. Hay que recordar que el Unicaja marcha en sexta posición con 18 victorias y 13 derrotas, lo mismo que su rival de ayer, que ahora está quinto. "Me preocupa, pero no mucho porque quedan tres partidos, dos en casa. No sabemos si Joventut se estará jugando la vida. Ellos tampoco tienen un calendario fácil", sostuvo un condescendiente Suárez.

El capitán del conjunto malagueño, antes del encuentro, protagonizó uno de los actos previstos por la ACB por el Día de la Madre. Consevará la camiseta conmemorativa "no con buen recuerdo, pero ella siempre le decía que le gustaría tener en la camiseta su apellido. Un gran detalle de la ACB. A mis padres les debo todo, estar en el baloncesto profesional y donde estoy".