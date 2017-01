"Los pitos no me alterarán"

Joan Plaza tuvo que pasar ayer el trago de ver cómo la afición que durante tres temporadas le ha aplaudido más que a nadie le pitaba de manera ostensible en la presentación. Había habido descontento en otros partidos con su figura, pero no con tanta vehemencia. El técnico catalán encajó con filosofía los pitos, con la tranquilidad de la victoria y de un camino, sigue sosteniendo pese a los batacazos con el Valencia, que tiene recorrido para el Unicaja.

"La gente ha de ver si ayuda haciendo esto o no. Si a un jugador que falla se le ayuda o no", decía Plaza al ser cuestionado por los pitos en la presentación: "La gente es libre de hacer lo que crea y es respetable al cien por cien. A mí esto no me va a alterar la manera de trabajar, me dejo la vida igual que cuando te ovacionaban que cuando te silban, soy consciente de mis limitaciones. Lo único que quiero es ser capaz de sacar el mejor partido del equipo. No me va a hacer sentir mal que algunos o muchos expresen su opinión de esta manera. Pero sí es verdad que los jugadores pueden darle vueltas, hace poco se dio en un gran equipo de fútbol. Silbar a un jugador joven, que lo está dando todo por hacerlo bien... Hay que ver si es la mejor manera de ayudar. Me centro en lo mío. Esto no era el UniPlaza hace unos años ni ahora lo contrario. Soy una persona que trabaja 100% con la máxima coherencia posible. Hay equipos que llevan 19 jugadores en su roster, nosotros no".

"El Unicaja ha de ser capaz de resarcirse de cualquier derrota, hay derrotas que insuflan más energía", decía para enlazar el análisis con el partido de Valencia: "El partido del otro día fue el primero que se perdió por más de 10 puntos y no es la imagen que queremos dar. El Valencia es nuestra bestia negra, es algo que suele pasar con algunos equipos, hace tiempo nos ocurría con el Baskonia, hasta que llegas a una final o una semifinal y la ganas. No necesariamente son mejores, pero te cogen la medida, como han hecho, y hay que aceptarlo".

Habló de jugadores en concreto Plaza, por ejemplo Omic: "Es una persona que requiere más tiempo, ha tenido un buen nivel de actividad defensiva. El arbitraje es exigente y ese nivel de intensidad debe medirlo porque a veces le hace cometer faltas gratuitas, pero estoy muy contento con el proceso de mejora". Sobre N'Diaye dijo que "aún le quedan unos días para volver. Mientras esté aquí, contaré con él y podría jugar las siguientes eliminatorias de la Eurocup".