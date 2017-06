"En un 'play off' todos tienen que aportar"

Plaza decía que Sergio Llull es "parte de la ecuación". Para Laso fue toda. Dato excesivo para su gusto. Tras el encuentro, el técnico del Real Madrid expresó para Movistar+ su lógica satisfacción, pero algo contrariado por el bajo tono del resto de su equipo.

"Estamos en un play off y todos tienen que aportar. Sergio no va a dejar nadie atrás y los demás jugadores tienen que aportar más. Aun así, hemos sido capaces de ganar", comentó al respecto el preparador madridista, que veía que "el trabajo defensivo ha sido bueno en líneas generales" , valoraba positivamente "empezar ganando" y asegura que no se repetirá el guión: "Cada partido es diferente".

Por su parte, el hombre del día también dejó algunas palabras a la conclusión del choque, aún en caliente sobre la pista. Sergio Llull apuntó a ese individualismo que transmite, necesario a todas luces para su equipo cuando no le salen las cosas: "Yo intento entenderme con todos en la cancha, creo que hemos trabajado muy bien. Hay que ajustar pequeños detalles que deciden este tipo de partidos".

Se quedaba Llull con lo "difícil" del choque y que "el primero tiene muchísima importancia porque supone empezar con buen pie". Defendió muy bien el Unicaja, y en parte a ello se refirió en sus últimas conclusiones: "No hemos estado acertados, 71 puntos en casa es algo bajo ".