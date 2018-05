Estar en el 'play off' no basta

El Unicaja llegó a media tarde desde Las Palmas de Gran Canaria. Un día de descanso relativo tras el papelón en la pista canaria. El equipo volverá a trabajar hoy. Presumiblemente, según el modus operandi habitual de Joan Plaza, habrá una sesión larga de vídeo para corregir errores.

En Las Palmas se vio la peor versión en ACB de toda la temporada del equipo de Joan Plaza. Sólo en Valencia (-38) y Madrid (-32) en la Euroliga se había tenido una sensación de bochorno parecida a los del Gran Canaria Arena. De hecho, fue la derrota más amplia de la campaña en la Liga Endesa y la cuarta más grande de la temporada. A las dos anteriores habría que sumar la del CSKA Moscú (-25), ya en 2018.

Cabe la posibilidad de que fuera un mal día o un accidente lo que ocurriera en Las Palmas. No había indicios en los últimos partidos de que se pudiera hacer una actuación tan mala. Cinco victorias en los últimos seis partidos con la única derrota por un punto en Valencia eran los resultados del último mes, con algunos triunfos de tronío como ante el Fenerbahce o el Barcelona. Pero sorprendió lo que se vio en el coliseo canario. No está en una situación idílica el Herbalife, Luis Casimiro está discutido y no jugaba redondo. Pero ahora está por encima del Unicaja. Digamos que igual que el equipo malagueño tiene la referencia del Baskonia codo con codo con el Valencia, el siguiente que viene en el retrovisor es el equipo canario, que sigue la estela. Ha jugado finales y ha ganado una Supercopa en el último lustro el Herbalife. Su crecimiento natural pasa por un estar en la Euroliga. Es el peligro que llega por el retrovisor.

El Unicaja sigue estando a una victoria de asegurar el play off y ahora cuenta con dos partidos en el Carpena, ante Tecnyconta y MoraBanc, para rubricarlo. En la última jornada queda la visita al Joventut, muy cerca de ratificar su salvación matemática tras una gran remontada. El equipo malagueño tiene aún una rebuscada opción de ser cabeza de serie. Para ello necesita ganar los tres partidos restantes, que el Valencia los pierda todos y el Herbalife caiga al menos en uno. El equipo valenciano está más cerca de ser segundo que de ser quinto.

El próximo sábado el Unicaja será equipo de play off si gana al Tecnyconta Zaragoza. También lo será si pierde también UCAM Murcia y Montakit Fuenlabrada. Pero la pelea no es meterse en el play off, sino que es en clave Euroliga, no debe de bajar de ahí el listón de exigencia para Joan Plaza y sus jugadores. La temporada no será óptima si no se regresa a la máxima competición continental. Ya se ha comprobado lo que supone jugarla, tanto en capacidad de atracción de potenciales jugadores como en el espectáculo que se ofrece. Bajarse de ese escalón es un paso atrás. Se ha alabado la competitividad del equipo ante los mejores del continente, que desde noviembre se ha tenido opciones reales de victorias en el 95% de los encuentros.

Más allá están las connotaciones de lo que puede suponer estar o no en la Euroliga con vistas al futuro. La continuidad de Joan Plaza se ha vinculado a ese objetivo de manera implícita. Si hubiera consenso definitivo sobre la continuidad del técnico se hubiera abordado antes con independencia. Se le valora, lo han hecho el presidente y el director deportivo en público cuando se les ha cuestionado públicamente, pero queda ese atisbo de duda y de demanda de un resultado mínimo.

Quedan tres semanas para el inicio del play off por el título y al Unicaja le hace falta un triunfo para asegurar la presencia. Es el punto de partida, pero sólo el comienzo del examen final de la temporada. Estar en el play off es innegociable. A partir de ahí empiezan las calificaciones.