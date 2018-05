"En 'play off' debes jugar más intenso"

Con sensaciones contrapuestas abandonó Joan Plaza el Buesa Arena, consciente de que aún quedan aspectos por limar para derrocar al Baskonia, fórmula que aún no descifró el Unicaja tras cinco encuentros.

"Evidentemente, aunque nos hubiera gustado empezar ganando, no tenemos la sensación de haber hecho un mal partido", comenzó el catalán, que desgranó algunas de las facetas donde existe margen de mejora: "Nos pudimos enganchar al partido después de un par de parciales. Hay algunas veces que lo que más molesta a un jugador es defender 23 segundos y que te metan una canasta en el último segundo. Lo hacen por talento. Esas situaciones son parciales que nos generaron después de buenas defensas, fueron una losa. El último parcial ya fue definitivo. Hemos de estudiar por qué sucede y también que el equipo haga las cosas que se le pide. Los bases que no pierdan balones, los pívots que reboteen, en ataque y en defensa. Debemos partir de que cada uno haga su trabajo".

Continuó Plaza hablando de esos momentos donde el Baskonia abrió brecha. "Esos parciales, que es lo primero que me viene sin ver el partido, se generan por talento, fortuna o mala defensa. No puedes fallar algunos tiros cómodos, nuestro tiro de tres fue muy malo pero algunos tiros estuvieron bien hechos, pero no podemos convertirlo eso en malas defensas. No podemos encadenar dos errores. La batalla del rebote, lo hicimos mal en ataque y regular en defensa. Debemos solucionarlo si queremos tener opciones el martes [por mañana]", agregó.

El entrenador verde notó ese mayor grado de presión, seña de identidad de los partidos de psotemporada. "Siempre hemos dicho, me parecen mal los entrenadores que se acuerdan de lo que no existe para justificar una pérdida. El play off es a tres, pero quizá debería ser a siete. No siendo posible no hay que llorar, hay que adaptarse. Todos hemos de adaptarnos. Hoy yo esa presión la puedo percibir más, por el deseo de ganar, que nos ha llevado a tirar algunos tiros forzados. En pérdidas hemos estado por debajo. Si se ha producido en algo es en jugadores que se suelen mover en 36%, los jugadores con más experiencia lidian mejor con estas situaciones", reconoció el barcelonés, que volvió a hacer una radiografía del encuentro: "Estuvimos más gente y con más deseo. Veníamos de una serie de partidos donde percibíamos que no jugábamos al nivel que queríamos. Percibí más deseo y perdimos porque Baskonia fue mejor, pero no por desidia. Espero que se una más gente a la causa para el martes. Estoy más tranquilo que después de Badalona, eso me da esperanza para que el martes estemos más, mejor y empatemos la eliminatoria. En play off debes jugar más intensos, a nosotros nos cuesta más. No es tiempo de guardería, es tiempo de jugar duros, intensos, ser más listos y eso al principio no fuimos capaces de hacerlo bien".

El técnico pidió un último esfuerzo a la marea verde. "Vamos 1-0 y es tiempo de apretar y luego habrá que sacar conclusiones para ver de qué maneras se podrían haber hecho las cosas. Es momento de venir con la bufanda y dejarse la piel. Sé que la gente de Málaga, que es sabia, lo hará", cerró.