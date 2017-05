"En 'play off' no podemos depender de meter 100"

Después de leer la cartilla a la afición y con una advertencia a Dejan Musli por medio, Joan Plaza diseccionó la eliminatoria ante el Iberostar Tenerife. Máximo respeto por el rival, es el mensaje. Dos campeones continentales frente a frente, en una temporada que ya es histórica para ambos. Pero ahora se mide la ambición del algo más.

"Sabemos que el Tenerife es un muy buen equipo, que hace una temporada fantástica, no sólo es el título de la Champions sino el hecho de que ha quedado quinto y ha sido líder de la ACB un gran trecho", analizaba Plaza, que recordaba que "es la mejor defensa de la Liga. Tiene jugadores en una forma brutal, jugadores a un nivel de Euroliga, jugadores calientes. Richotti está recuperado, tiene una tríada de bases muy buena, meten muchísimos tiros.... Es muy compensado y difícil de batir".

Eyenga es un trabajador absoluto en facetas que podemos echar en falta

Sobre cómo está el equipo, Plaza muestra cierto optimismo. "Nunca sabes cómo llegas, la historia hay que reescribirla cada día. Somos cuartos por méritos propios, me gustaría quedar cuartos en el peor de los escenarios y eso requiere pasar la eliminatoria. Nos lo hemos merecido, no hay más vida tras esta eliminatoria. La trayectoria nos hace acreedores a merecerlo, es el objetivo primordial. Me parecería justo. Llegamos bien, tranquilos, confiados en sus posibilidades, pero nada más. El equipo desprende humildad y coherencia. El segundo partido del Tenerife no es referencia, tenían la Final Four a una semana vista. El partido de su casa fue muy difícil de ganar. Será más parecido a eso", dice Plaza, que valora la incorporación de Christian Eyenga: "Hemos tratado de aclimatarle. Es consciente de que viene a un equipo rodado. Es un trabajador absoluto en facetas que podemos echar en falta. Sabemos que hemos de ser más constantes en el rebote, proactivos en la defensa, capaces de correr mejor, tener un punto de intimidación mayor... Y eso lo puede dominar".

Por último, Joan Plaza recordó que hay que mejorar en defensa para competir en los play off. "A pesar de que tengas tu libro de Petete, debes adaptarte a tus jugadores. Podríamos haber defendido mejor, pero hay un potencial ofensivo que explotar. Estamos en play off, no podemos depender de meter 100 puntos cada noche, esa lectura la sabe el vestuario. A veces pretendes defender mejor pero el partido te lleva a una dinámica de anotación mayor. Defender a gran nivel sin coartar el ataque es la clave. Hemos de tener mayor consistencia atrás contra la mejor defensa de la Liga. El rival ha garantizado poco más de 70 puntos en contra, debemos defender a ese nivel o mejor. Tenemos calidad, pero no para garantizar 90 puntos".