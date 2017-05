Antes que playa, Carpena

Fallar está prohibido. La premisa no excluye a nadie: jugadores y afición están citados en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena para vivir una mañana grande. Arranca el play off con una primera eliminatoria de las que se pueden calificar como bonitas. Tras el empujón para alcanzar un factor cancha que parecía tremendamente difícil de alcanzar, llega el Iberostar Tenerife (12:30, Movistar+), la revelación de la Liga Endesa, con una propuesta baloncestística interesante y especiales ganas de resarcirse después de salir mal parado en su última visita a Málaga.

No cabe duda que este final de mayo casi veraniego llama a salir a la calle. Día de cerveza y playa o café y terraza, pero la impresión de Joan Plaza es clara. "Sería muy mala señal que no hubiera un lleno el domingo [por hoy]. Todos queremos hacer un gran play off, no se entendería que los aficionados dejaran de venir por irse a la playa", decía el viernes. Coincide que la capital vive una jornada deportiva de órdago marcada por el binomio fútbol-baloncesto. El Málaga-Real Madrid (20:00) pondrá la bandera a los partidos fundamentales de su filial (12:00) y Juvenil (16:45), mientras el Unicaja, unos kilómetros al sur de la ciudad, afronta uno de los choques más atractivos a ver en la ACB. El menú, variado, no está en carta en los chiringuitos. Hay que ir a buscarlo y por seguro que merece la pena.

Coincide que la campaña llevada a cabo en Tenerife está siendo espectacular. Sólo quedan 200 entradas en el Santiago Martín -cabe decir que el aforo es de 5.000 personas, la mitad del Carpena- y se espera un ambiente asfixiante, por las más de 1.400 que aún restaban ayer en el coliseo cajista. La mejor respuesta es arrancar fuerte en un día con tinte festivo. Berni Rodríguez contará con su homenaje, esperado en el encuentro ante el Betis Energía Plus, aunque retrasado por la delicada situación verdiblanca. Certificó su descenso, de hecho. Y hoy, en los prolegómenos del partido, se procederá a retirar el mítico dorsal 5 del malagueño.

Bajo la atenta mirada de Berni, el Unicaja busca anotarse el primer tanto de una eliminatoria particularmente corta, a sólo tres partidos. Llegará el debut de Christian Eyenga, oficialmente inscrito el viernes en sustitución del lesionad Adam Waczynski, y cuya actitud resaltaba Joan Plaza. También está el foco puesto sobre la pintura, donde se exige ya el paso adelante de Musli tras recuperarse de su lesión de tobillo y se da un toque de atención a Alen Omic. El equipo ha perdido algo de esa esencia que lo hizo ganador y ha aumentado sus tanteos recientemente, encajando 88 y 89 puntos ante UCAM Murcia y Betis. Y ahora llega el Tenerife, mejor defensa de la ACB, a la que arrasó hace un mes (88-67). Hay partidazo, eliminatoria de infarto y una jornada con toque emotivo. Fallar está prohibido.