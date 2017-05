Plaza: "Hemos ganado pero no hay nada que celebrar"

Qué importante es empezar un play off ganando. Mucho más cuando se disputa a tres partidos, como Joan Plaza viene avisando en los últimos días. Es por eso que el triunfo ante Iberostar sienta bien al catalán... Pero sin más alardes. La primera piedra está puesta y ahora toca certificar el pase en la complicada cancha tinerfeña. "Empezar con buen pie es fundamental. Hemos ganado, vamos 1-0, pero esto es muy largo. Tenemos que empezar el partido del viernes como si fuéramos perdiendo", comentaba el técnico del Unicaja.

Lo hacía después de que su equipo arrancara un buen triunfo, cimentado en varios aspectos: "Nuestro trabajo en el rebote fue fundamental, los números así lo marcan. También hubo una importante diferencia en asistencias y recuperaciones". Además, su equipo igualó el "nivel de deseo e intensidad" de su rival hasta conseguir una victoria que ya debe guardarse en el cajón: "No hay nada que celebrar. Sólo estudiar el primer partido e ir mentalizados a Tenerife. Irán al límite y así tenemos que asumirlo".

El hombre del partido, quién lo iba a decir, fue Eyenga, con muy pocas horas de vuelo en el Unicaja. En su debut, el congoleño terminó como el máximo anotador del encuentro. "Ha empezado con buen pie, dotándonos de una hiperactividad muy grande. Hay que esperar cosas distintas de él, pero no nos puede solucionar los tiros. No espero que rinda a este nivel siempre, pero me pareció que tiene las cosas claras", reflexionaba Plaza.

Por último, un nuevo mensaje para sus pívots. A pesar de que hoy se vieron "más balones interiores que nos hizo no depender del triple", el técnico del Unicaja quiere más de sus dos torres, sobre todo de un Dejan Musli capital para este equipo: "Sigo insistiendo en que tenemos que recuperar al mejor Musli, si no ocurre yo tengo parte de culpa. Tiene que enlazar dos partidos en los que se sienta cómodo atacando y defendiendo. Se montó en un tren con velocidad de crucero. Si queremos ganar el viernes nuestros grandes tienen que seguir evolucionando y teniendo balones".