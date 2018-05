"No podemos ir a una marcha menos"

No terminó satisfecho, pese a la victoria, Joan Plaza con los suyos, que mostraron dos caras opuestas en los 40 minutos. "No podemos jugar sólo a atacar, a la media parte llevábamos 48 puntos recibidos. También a no atacar el rebote ofensivo, estuvimos muy blandos y parecía que jugaban ellos en casa. Hubo mala selección, blandos y por eso se nos fueron 19 arriba", relató el catalán, que dio los detalles del cambio: "Fue importante, grande. Hubo un cambio de actitud, un deseo de estar mucho más duros, cogimos nueve rebotes en un solo cuarto. Nos apoyamos en una zona, pero si la haces sin actitud no sirve de nada. Pusimos zona y actitud, lo que nos permitió correr. No nos podemos permitir estar con una marcha menos".

Espera Plaza otro paso adelante del plantel. "Siempre espero que las buenas dinámicas arrastren a las más dispersas. Aquí hay que bajar el culo y centrarnos al máximo y sacar los partidos. Esto es un deporte colectivo, y todos hemos de ser capaces de sacrificarnos por los que estamos al lado. No podemos emborronar las cosas por acabar de cualquier manera. Que nadie pueda dudar de nuestra competititvidad", explicó.

No le preocupan el mal rendimiento puntual de Nedovic o Shermadini. "Quiero que todo el mundo baje y trabaje, centrándome en lo que hago hoy. No pensar en lo de ayer ni en el futuro, sino el aquí y ahora. Se lo pido a todos los jugadores y a él incluido", comentó del serbio, para agregar del georgiano: "Intenta hacer cosas que ahora le están costando".