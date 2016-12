"No podemos vivir siempre del triple"

Joan Plaza tuvo en su última comparecencia de 2016 un recuerdo para José Antonio Lucas, delegado de campo durante varios años que es relevado por el ex jugador Dani Romero, y para José María Martín Urbano, maestro de entrenadores que recibirá el lunes el Premio Raimundo Saporta en Huelva. Antes, analizó la victoria ante el Rio Natura.

"Hemos cometido errores, excepto en el tercer cuarto", analizó Plaza: "Nos hemos movido por cifras deseables en defensa. Hemos tenido una buena actitud y capacidad de esfuerzo, con algunas rachas que nos han ayudado, pero a pesar de tener problemas con sus bloqueos indirectos y velocidad en el tiro rival, sus cincos pueden tirar de tres y eso nuestros pivots lo sufren, solventamos. Mantuvimos buen tono desde nuestra defensa. Les hemos dejado en 69 puntos con canastas gratuitas por nuestras pérdidas. La actitud que ha tenido el equipo ha sido buena, hemos tocado muchos balones y obligado a tirar en final de posesión. No siempre seremos capaces de meter 87 puntos, pero sí debemos ser fiables para dejar al rival en estas cifras".

Sobre la abundancia de triples en su equipo Plaza dijo que "los entrenadores siempre nos quejamos cuando tiramos más de fuera que desde dentro. Si estamos bien física y anímicamente, tenemos un juego alegre para tirar desde fuera, pero no podemos permitirnos esto todos los partidos ni en todos los cuartos, vivir del triple. Tenemos que tirar 60% en tiros de dos y 40% en triples, es el porcentaje ideal repartido. No recuerdo haber metido 24 puntos de salida sólo en triples, pero sí a veces he ganado con triples solo y otras con sólo canastas de dos".

También fue cuestionado el técnico catalán por la defensa zonal del rival: "No nos han sorprendido que hicieran zona y después cambiaran, lo habían hecho en otras partidos. Es una prueba de fuego para nuestros bases. Estas mismas circunstancias en su casa te puede perjudicar. Nuestra eficacia les ha hecho perder fe en esa defensa".