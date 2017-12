"Cuando no pones el pie en el cuello..."

Hay expresiones muy gráficas. Que no se deben descontextualizar pero que se convierten en el mejor resumen de un partido. Y Joan Plaza la aportó. "Cuando no eres capaz de poner el pie en el cuello del rival, metafóricamente hablando, pasan cosas como esta ante jugadores de experiencia como tiene Bilbao. No hay nada más que decir. Hemos perdido y hay que hacer una lectura positiva cuando veamos el vídeo si somos capaces de verlo otra vez", comentó el coach.

Estaba dolido el catalán porque tras una ventaja de 11 puntos y otra de ocho a poco para el final, su equipo se desconectó. "Dos o tres veces hemos tenido el partido en nuestra mano y no hemos sido capaces de cerrarlo bien, de rematarlo. A veces por técnicas ingenuas, como una que nos ha costado ocho puntos, uno detrás de otro, literalmente; otras, porque no hemos cerrado el rebote ofensivo, que veníamos cerrándolo bastante bien hace muchas semanas. Sin embargo, permitimos varias opciones de ellos. De hecho, ellos han metido nueve puntos en el tercer cuarto que venían de rebote ofensivo, así que hemos cerrado muy mal. Y luego hemos tenido una noche horrible en porcentajes de tiros de tres, un 19% horrible en jugadores que no son propios de esos porcentajes".

Habló de la falta de frescura cuestionado sobre las malas decisiones finales. "Habrán pasado 36 horas del partido y la gente que me conoce sabe que no voy a hablar de excusas, porque tenemos el privilegio de jugar la Euroliga y me parecería una falta de respeto, pero es cierto que no teníamos chispa. No estábamos convencidos ni fuertes. De hecho, por falta de movimiento nos robábamos espacio a nosotros mismos, no había suficiente entrada. Por la buena defensa de ellos y porque no estábamos generando. Hemos perdido balones consecutivos que en el final del primer cuarto les han permitido engancharse. La culpa, más allá del talento que tenga el Bilbao, es mucha nuestra", analizó.

El técnico confesó que había avisado a sus jugadores de que esto podía pasar: "No hablo con los jugadores tras el partido, pero en Tel Aviv entré en previsión de estas cosas, para que entendieran de la importancia de competir aquí y ganar, de no tener doble cara. Se les recordó ese énfasis, pero no lo hemos sabido traducir en la pista", aseguró.