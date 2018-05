El precio de Nedovic

Nemanja Nedovic es uno de los jugadores que vertebrará el próximo mercado veraniego. En clave Unicaja, su salida es muy probable. El jugador serbio remite a final de la temporada para hablar de su futuro cuando se le pregunta. Asegura que está enfocado plenamente en hacer un gran final de campaña y mantener al Unicaja en la Euroliga por la vía de la Liga Endesa. Pero es evidente que su temporada (cuarto anotador de la Euroliga y séptimo en la ACB) y su talento llama la atención. La fuga de jugadores a la NBA y la irrupción de China como destino atractivo por una exigencia relativa y contratos a los que no se llega en Europa hacen crecer en el escalafón a jugadores que demuestran cosas, como Nedovic.

El periodista David Pick informaba semanas atrás de la existencia de contactos avanzados de Nedovic con el Armani Milano, que tras una mala temporada en la Euroliga quiere emprender por enésima vez un proyecto que sea competitivo al máximo nivel europeo. El propio club lombardo sacaba una nota de prensa desmintiendo la información. Sur informaba la pasada semana de la insistencia del Armani. Hay fuentes consultadas que dan por hecho el fichaje de Nedovic, con un contrato por tres años con sus salidas para la NBA y cifras que duplicarían ampliamente lo que percibe en Málaga. El entorno del jugador no lo confirma pero hay muchas posibilidades de ver a Nedovic de rojo el año que viene. Allí está también esta temporada Mindaugas Kuzminskas.

El equipo italiano piensa en él para un gran proyecto para la próxima Euroliga

El Unicaja tiene contrato con Nedovic para la próxima temporada. Su cláusula de salida para equipos de ACB y NBA es de 700.000 euros. Baja en torno a la mitad para otros equipos de Euroliga. Más de una vez ha confesado Nedovic que su paso natural siguiente es ir a un equipo de Euroliga con aspiraciones. La espinita de no haber jugado en la NBA no la tiene, ya lo hizo en los Warriors durante un año. Quizá Milán, por sus resultados en las últimas temporada, no parezca la opción más sugerente. Pero el proyecto que maquina el cuadro italiano es poderoso. El periodista Chema de Lucas informaba la semana pasada de que, además de Nedovic, también estaba atado el base del Panathinaikos Mike James para integrar el proyecto milanés, al frente del que seguirá Simone Pianigiani. La histórica Olimpia, que tiene licencia A, sigue con la idea de reverdecer viejos laureles. De hecho, se cumplen ahora 30 años de la última Copa de Europa que ganó el club italiano. Fue en 1988 con un equipo deslumbrante, con Bob McAdoo, Mike D'Antoni, Dino Meneghin y Ricky Brown, que después vendría directamente a Málaga para jugar durante dos temporadas en el Caja de Ronda hasta ser.

Nedovic habla perfectamente italiano, no en vano pasó gran parte de su infancia en el país transalpino con su padre, que jugaba al balonmano allí. Su agente, Misko Raznatovic, ha estado en contacto con grandes clubes de Europa que se han interesado por la situación de Nedovic, que ha alcanzado la madurez. Sus lagunas defensivas retraen a algún club pero su talento en ataque es diferencial y hay pocos de su calidad en el continente europeo. En el Unicaja no cogería de sorpresa la marcha de Nedovic, lógicamente. "Sería idílico para el Unicaja poder mantenerlo, pero está llamado a ser un jugador que debe vivir cosas más grandes de las que está viviendo", decía hace pocas semanas Joan Plaza en Zona Verde.