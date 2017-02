Sin preferencias en la Eurocup

Carlos Jiménez, secretario técnico del Unicaja, viajó a Las Palmas para acompañar al equipo. También pasó por los micrófonos de Cope Málaga y habló sobre el encuentro y, también, sobre las preferencias en la Eurocup. "Tuvimos la opción de ganar. Fuimos a trompicones, pero ellos tampoco estuveron acertados. Se ha decidido el partido por dos acciones, de acierto suyo y menos acierto nuestro. Son derrotas que duelen y no gustan, pero hay que aprender. Las pérdidas nos han hecho daño, muchas no forzadas. A pesar de todos estos errores, hemos competido, nos hemos regenerado, hemos llegado con opciones de ganar. Hemos ido construyendo cierto carácter. Falta de ambición no ha habido, enfrente tienes un rival que ha elevado su nivel defensivo, no permitía poner el balón en el suelo con comodidad", decía Jiménez.

El ex jugador madrileño también fue cuestionado por las preferencias sobre el rival en los cuartos de final de la Eurocup, que será el Bayern Múnich o el Khimki ruso. "Tenemos un partido para seguir creciendo en Zagreb y a ver qué cruce nos toca. Máximo respeto a todo el que nos quede por delante. Es más complejo viajar a Rusia, habría partidos entre semana. Será una semana dura y habrá que prepararse bien", sentenciaba Jiménez.