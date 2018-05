La presidencia de la ACB, en juego el 22 de mayo

La presidencia de la ACB sigue vacante desde que a finales de 2017 se marchara Francisco Roca. Como ya se informó hace un par de semanas, había cuatro candidatos al puesto que expusieron a la comisión de clubes encargados de buscar un perfil adecuado para la presidencia. El siguiente paso es que tres de ellos vayan a la Asamblea que se celebrará el próximo 22 de mayo y en la que el punto principal es la elección de presidente.

La terna está formada por Javier Imbroda, afincado desde hace décadas en Málaga y con larga trayectoria en los banquillos y la gestión, el ex jugador y abogado Miguel Juane y ex presidente del Estudiantes Juan Franciso García. Estaba también Joaquín Costa, ex presidente del Gran Canaria, pero no sigue en la carrera. Los tres candidatos expondrán a la Asamblea su proyecto sobre la organización e ideas de lo que debería cambiar para reflotar la Liga Endesa. En las últimas semanas se ha oficializado la llegada de José Miguel Calleja a la dirección general. Allí tendrá como adjunto a Ángel Bordes, que en los últimos años fue el gerente del Unicaja.

El asunto es que puede no nombrarse a un presidente en la citada Asamblea. Para que ello ocurra debe haber una mayoría cualificada de 14 de 18 votos para alguno de los candidatos, algo que no parece sencillo a priori. La búsqueda de un presidente que genere consenso se ha convertido en una tarea imposible en la competición española. Hay temas pendientes, como concretar el próximo contrato televisivo (hay conversaciones avanzadas para renovar con Movistar) o los convenios pendientes con la Federación Española y la Asociación de Baloncestistas.