La presión justa

Tercer partido en cinco días sobre las tablas del Carpena. Cambia el rival pero no la necesidad. Si se es ambicioso ganar debe ser un hábito constante, que no dependa de momentos concretos. Así que no debería haber más presión de la cuenta para ganar en esta tarde de Reyes al Obradoiro. Con balance equilibrado en la Liga Endesa (7-7), faltan tres jornadas para el corte copero. Con el buen average cajista podrían valer dos triunfos. No se negocia el de esta tarde ante el equipo gallego, que empezó la temporada como un tiro (7-2 de arranque), pero que acumula cinco derrotas consecutivas que han dificultado bastante la posibilidad de acudir a Gran Canaria. Al menos, ha abierto el abanico de posibilidades para el Unicaja, que si hoy gana dejaría con pocas opciones al rival. A la inversa, perder obligaría a ganar en el Palau y al Gran Canaria y esperar.

El Obradoiro jugó su último partido el pasado sábado, tramo en el que el Unicaja completó dos exigentes duelos ante el Valencia. Deberían haber sido dos victorias, pero se escapó de manera hiriente el segundo partido, de Euroliga. Físicamente está más castigado el Unicaja, pero también tiene más ritmo competitivo adquirido al mejor nivel del continente. En estos casos las conclusiones se pueden sacar sin fallos a posteriori. Regresa a la convocatoria Dragan Milosavljevic, mejorado de sus molestias en el psoas, en el lugar de Morayo Soluade. Tuvo unos minutos interesantes ante el Valencia el jueves el británico, con energía y brío defensivo, cualidades que podrían venir muy bien. Ante equipos del nivel del gallego los podría ofrecer con más continuidad. Es aplicable también a Viny Okouo, en circunstancias parecidas, pero de momento no están teniendo minutos. Brooks acabó fastidiado el partido ante el Valencia por un golpe en la última jugada en su brazo, pero será de la partida.

El rival empezó como un tiro (7-2) pero ahora lleva cinco derrotas consecutivas

Enfrente está el Obradoiro. Surtidor de equipos superiores (véase en clave cajista a Waczynski), le toca reinventarse cada año. En este verano la apuesta de Matt Thomas es una de las más sugerentes. El escolta americano está siendo uno de los mejores anotadores de la competición. Radovic, varios años en Murcia, ha dado empaque al núcleo nacional (Sàbat, Llovet, Navarro y los canteranos cajistas Pepe Pozas y Alberto Corbacho). Sàbat y Radovic tienen problemas físicos que harán que, si juegan, se empleen mermados.

La fatiga puede existir, es lógico con el calendario por el que transita el Unicaja, pero hoy no se puede fallar. El objetivo más inmediato es la Copa del Rey, pero no se puede perder la perspectiva de que más adelante están los play off de la Liga Endesa y ahí se reparte el billete de vuelta a la Euroliga, el gran premio de la temporada. Cualquier partido de aquí hasta final de temporada, sea cual sea, tendrá un grado alto de importancia mientras no se descuelgue de la pelea de la Euroliga. Es la disyuntiva del equipo que quiere ser ambicioso, como parecía serlo de salida este Unicaja. Irregular dentro de la línea de mejora.