La primera trampa

Conjuga el Unicaja con demasiada frecuencia en los últimos días el verbo resetear. No resulta dramático en noviembre, pero sí un síntoma para que no lo sea en mayo. Acumulan demasiados renglones torcidos los de Plaza en menos de una semana, lo que eleva la magnitud de lo que viene.

Cierra la semana el club de Los Guindos más allá de Los Pirineos. Rinde visita a una de esas entidades que lucha por asentarse en el primer nivel nacional. Tras una escalada frenética desde la LEB Plata, ya acumulan los del Principado varias temporadas en la ACB. Incluso abrazaron Copa del Rey y play off, lo que provocó que esta campaña viajasen por Europa. Más que preocupación en el rival, deben los verdes mirarse el ombligo. Con un calendario que hace prisionero al más pintado, vuelven los malagueños a coger un bache. Y no es el primero del curso.

No vence el cuadro cajista a domicilio en ACB desde la jornada inaugural en Murcia

Tres tropiezos en cinco días, dos de fea apariencia, soportan el pesar de la culpa. Padecen los cajistas algunos males, aunque sobre sale con un cuarto de competición quemado, la falta de baloncesto. Se ausentó Nedovic por lesión -aún guarda dolores el serbio y será duda hasta última hora su participación en el encuentro matinal, y si lo hace, en qué condiciones- y el castillo perdió ladrillos. Se preveía que alguno besara el suelo, pero no tantos. Carece de desborde en la zona ofensiva, pero también de juego asociativo para tender puentes hacia el aro rival. Ahí tienen su génesis unos porcentajes indignos de un club de primer nivel. Es perentorio en este contexto dilapidar dudas para que el adjetivo crónico no se pueda asociar al problema.

En esas, debe mostrar el equipo algunas señas de mejoría. Más allá de elevar porcentajes, no gustó que se fuese incapaz de percutir con firmeza en la pintura a un Madrid debilitado por dentro pese a la incorporación de Tavares. De momento, no se está sacando jugo de una de las fortalezas de la plantilla. Bien es cierto que Shermadini no es el de antaño, pero no es menos cierto que no le llegan balones en posiciones donde el poste resulta diferencial. Deben encontrarse salvoconductos para que pilares esenciales se suban al carro más pronto que tarde.

Pese a la ampliación del fondo de armario, se presuponía cierto sufrimiento cuando el calendario hiciese acto de presencia cada dos días. No obstante, la experiencia vivida muestra que las semanas dobles no le están sentando bien a los de Plaza. En la anterior se escaparon cuatro partidos y en la presente van tres. Numéricamente se puede dar un paso adelante, aunque no en sensaciones. Prima ganar en Andorra porque la cuesta que lleva a Gran Canaria en febrero coge pendiente cada domingo. El traspié en San Sebastián deja poco margen de fallo porque el balance en la Liga Endesa siquiera es positivo transcurridas ocho jornadas. De caer, sería la primera vez que habría que recortar.

No pasan tampoco los de Joan Peñarroya por su estado más dulce, tres tropiezos en los cuatro partidos venideros. La Eurocup le está pasando factura y las derrotas se van apilando. Lejos anda ahora mismo repetir presencia copera y es que no saben cómo se sonríe en la carretera. Lo que hay en el zurrón se ha conseguido en casa, lo que dificultad aún más la empresa. También que desde la jornada inaugural en ACB no consigan haber ganado a domicilio los de Plaza. Pese a ello, guarda buenos recuerdos el Unicaja de sus visitas, habiendo vencido en cuatro de sus últimas seis visitas. Sí se cayó allí el curso anterior (92-87).

Anda Shermadini ajustándose a un nuevo entorno en Málaga y aprovecha aún Andorra para reajustar roles tras su salida. Presentan muchas caras nuevas los andorranos, con el ex baskonista y reciente campeón europeo Jaka Blazic como punta de lanza. Todavía se están acoplando imberbes talentos como Jaime Fernández, Karnowski -compañero de Domas en Gonzaga- y Diagne. No estará Jankovic, es duda Shurna y comparecerá Copeland. El exNBA llegó para sustituir a Burjanadze, lesionado de duración, y debutó el domingo pasado ante el Betis. Recursos suficientes para amargarle una mañana a cualquiera, más viviendo de los precedentes de Guipúzcoa.

Urge experimentar vibraciones positivas, pero sobre todo que no tambaleé la Copa del Rey, uno de los grandes objetivos de la temporada. Quedan nueve fechas para que el corte sea un hecho, pero el horizonte está lleno de trampas. Toca sobrevivir en la primera.