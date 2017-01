"Hay que ser proactivos"

La oportunidad que se presentaba con el encuentro de anoche era proporcional a su dificultad. Aun así el equipo encaró bien el juego hasta que llegó el fatídico tercer cuarto. Joan Plaza lamentó en sala de prensa la concatenación de errores que llevaron a tal golpe: "No hemos salido con el ritmo que se requería, no sólo porque tuviéramos seis de las pérdidas totales, no sólo por conceder cinco rebotes ofensivos o por fallar tiros muy cómodos. Les hemos permitido meter 27 puntos en un cuarto, que va a una proyección de 100, y así es imposible. Les hemos intentado frenar, pero en el cómputo global no hemos merecido ganar el partido y deberemos hacerlo allí".

Entre otras cosas, el técnico catalán achacó la falta de reacción a una falta de intensidad cuando tocaba: "Tenemos que ser capaces de ser más proactivos defensivamente, en el poste bajo, en la salida, no vivir nunca de rentas, ser capaces de estar con más tensión en las piernas. Eso es lo que nos ha hecho caer así en el tercer cuarto. Con esa mochila en contra lo hemos intentado, pero ha sido imposible". Lo del tercer cuarto es casi rutina, aunque Plaza se apoyó en la victoria ante el Cedevita para atemperar la crítica. "Hace dos semanas remontamos y ganamos un partido importantísimo en el tercer cuarto. ¿Que pasa a menudo? Sí. ¿Cada día? No", e insistió: "Por más que al jugador intentes hacerle ver que debes hacer más cosas, tenemos una tendencia a no ser proactivos, sino a ser reactivos para buscar poner una marcha más cuando las cosas ya van mal".

El Valencia Básket se mostró más maduro en los momentos difíciles. Una cualidad que Plaza echa en cierto modo en falta en su equipo: "Han reboteado en nuestra zona como si fuera la suya, y esas seis pérdidas... Si además fallas alguna bandeja como un uno contra uno de Waczynski, algún triple cómodo... Eso les da alas no sólo para empatarte, sino para ponerte por delante. Y sí, nos falta ese punto de experiencia que tienen sus jugadores para navegar en situaciones tan complicadas.

El 9-27 rompió un partido que hasta el momento se había manejado bien. Plaza se queda con la media, aunque sin pasar por alto lo negativo: "Ganamos tres cuartos y perdemos uno en un partido de eliminatoria de Eurocup. Ganar tres cuartos de un partido como el de hoy debería darte opciones, pero lo pierdes de una diferencia abismal porque empiezas con esa pequeña retranca saliendo de vestuario". Incidió en esas dificultades a la salida de vestuarios y en el quebradero de cabeza que conlleva: "Es jodido porque nos viene sucediendo y pensamos ya en el descanso en quién sale. Quién, aunque no tenga efectividad, sí tenga carácter defensivo, baje el culo y pelee".