Los progresos de Shermadini

Giorgi Shermadini sigue trabajando fuera del grupo para recuperarse de la fractura en el dedo del pie que le tiene de baja desde principios de marzo. Se cumplen las seis semanas, plazo mínimo que se ofreció entonces cuando se conoció la lesión, para su regreso a las pistas. De momento, no es inminente, aunque sus progresos son evidentes. Se realiza una evalución semanal sobre cómo marcha la evolución de la fractura y cada vez realiza más ejercicios el gigante georgiano.

Ayer se podía ver a Shermadini andando rápido sobre la pista del Carpena y lanzando tiros libres con bastante puntería. No en vano, cuando se lesionó promediaba casi un 90% en la Liga Endesa. El proceso cuando se considere que la fractura ha soldado es rápido. Shermadini no pierde la forma y trabaja cada día en el gimnasio y con la bicicleta estática para el trabajo de cardio. En cualquier caso, requerirá un periodo de adaptación. Joan Plaza estimaba el pasado domingo que esperaba que pudiera jugar tres o cuatro partidos antes de los play off. La visita al Gran Canaria del domingo 6 de mayo o el encuentro en casa ante el Tecnyconta Zaragoza del sábado 12 podrían ser fechas concretas en las que reaparezca Shermadini, una pieza esencial para combatir en las eliminatorias por el título.