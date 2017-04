Aún queda hambre

Dice Joan Plaza que su equipo aún no ha saciado el estómago. El MoraBanc Andorra fue víctima del brunch cajista el pasado domingo después de una semana que ha sido reparadora para preparar el aluvión de partidos que se avecinan antes de cerrar la ACB. Cuatro en diez días, por lo pronto, a falta de otras tres jornadas antes de un play off que está al alcance de la mano. Hoy se pone el Unicaja delante de su segundo plato, el Iberostar Tenerife (20:45, Movistar+), en el marco de la adelantada jornada 31 por la participación del equipo de Txus Vidorreta en la Final Four de la Basketball Champions League.

La victoria apetece y tiene su parte de obligación. Esta la representa el hecho de que sea el duelo del séptimo contra el tercero, pero con sólo dos partidos de diferencia. La cabeza de la ACB está en un puño y sólo algún tropiezo que pareciera perdonable como el del Estudiantes ha hecho que el Unicaja se haya quedado a la cola. El equipo marca el corte de ese vagón puntero con un balance de 17-9 y un partido menos -el aplazado del Manresa por la final de la Eurocup, a jugar el próximo miércoles- que su perseguidor, el ya lejano MoraBanc Andorra tras el triunfo del fin de semana en el Carpena. 14-13 para los del Principado, inmersos en una lucha a cara de perro con el Bilbao Básket (13-14).

Esa situación por detrás permite al Unicaja estar a sólo un paso de confirmar su presencia en los play off. Si los de Plaza ganan hoy al Iberostar Tenerife, estarán en la pelea por el título. Quedará una recta final intensísima para tomar el mejor sitio posible. El técnico catalán es optimista y es lo que contagia haber conquistado un título europeo. También rehacerse para ganar a un buen MoraBanc Andorra que apretó las tuercas en el primer cuarto a fin de subir los dígitos del marcador. La Eurocup estará presidiendo otro día más el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena para seguir irradiando alegría y acompañar en fotografía a aquellos aficionados que no se pudieron acercar el domingo.

Está en los jugadores que manosear la copa sirva para recordar el trabajo que les llevó hasta la cima, no para nublar la vista. Tampoco debe despistar la racha reciente del Iberostar Tenerife que ha llevado al cuadro canario a dejar el liderato en manos de Real Madrid y Valencia. Sólo una victoria y tres derrotas es su balance en el último mes de ACB, pero continúan siendo el equipo con mejor defensa de la competición con un promedio de sólo 71.15 puntos encajados. Comparten semejanzas en su juego y en estadísticas, como las de asistencias, con el Unicaja líder con 18.38 y el cuadro insular cuarto en 17.70. O en triples, también primero (38.33%) y tercero (37.16%). Javier Beirán causará la única baja fija para Txus Vidorreta, mientras Georgios Bogris es duda por lumbalgia. Son factores a tener en cuenta para seguir saciando el estómago.