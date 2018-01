"No nos queremos conformar, es una más"

Llegaba el encuentro ante el Real Madrid como el gancho para que el Unicaja no se descolgase de la batalla por el play off. Lo agarró el club de Los Guindos, que trepó hacia arriba para cortar la racha positiva de los blancos y la negativa propia. Mostró su satisfacción Plaza, aunque quiso rebajar ánimos mirando ya el corto plazo. "Es muy bonito ganar al Real Madrid, que seguro que va a jugar Final Four, pero para mí es una más", dijo el catalán, que pasó a desgranar los porqués del triunfo verde: "Quería competir y si se ponía a tiro ganar. Hemos estado serios y estables y hemos sido valientes para correr. Hemos estado también intensos en el rebote defensivo, pero esperábamos una reacción por su talento. Ahí no nos hemos venido abajo y el equipo ha aguantado la tensión. Es una victoria merecida, pero solo una y no hay que celebrar. Tenemos que centrarnos ya en Gran Canaria".

Precisamente lanzaba el anzuelo para el choque con los isleños: "Gracias a la gente que ha venido porque ver el Carpena lleno es una gozada, ojalá se viera más. Le invito a que vengan mañana, que es más exigente".

Hizo hincapié el técnico cajista en la coralidad que caracterizó a la victoria. Sí en lo numérico, pero nadie desentonó en lo sensorial. Los 10 que saltaron a pista mantuvieron el listón y el Real Madrid dobló la rodilla. "Sabíamos que has de atajar muchos frentes cuando juegas ante el Real Madrid, que todos estuvieran a buen ritmo. El cinco inicial ha estado a buen ritmo y los que han salido del banquillo han mantenido el tono", comentó Plaza, que destacó la labor defensiva en los primeros 20 minutos: "Pocas veces se podrá dejar al Madrid en 27 puntos, lo que dice que ha habido un gran esfuerzo, una gran capacidad de sufrimiento. El equipo ha hecho un partido bastante completo, coral y generando muchas asistencias. Si generamos muchas y reboteamos bien estamos muy cerca de la victoria. Nadie ha desentonado, pero no nos conformamos".

El equipo obró uno de esos encuentros que el cuerpo técnico le damandaba en las últimas semanas, como reconoció el preparador: "La lectura que hago es que hemos de ser capaces de jugar partidos completos, no nos podemos conformar. Tenemos que mantener una línea estable y nos dará unas victorias de más".

Las actuaciones de Soluade -que con los minutos de esta semana sostiene que está para más- y McCallum dejaron reflexiones interesantes de Plaza, que trabaja cada día con ellos. "No se me caen los anillos por decir que era injusto con él y merecía oportunidades. Tiene recorrido, trabaja y su manera de hacerlo le hace acreedor de esa confianza. Venía llamando a la puerta desde hace tiempo y ojalá siga. No puedo objetarle nada. Es la línea que ha de seguir si quiere hacerse un hueco", sostuvo del inglés, mientras le pidió un paso más al americano: "Hay un entrenador malagueño que decía que hasta que haces tres veces bien las cosas no puedes decir que haces bien las cosas. Pone empeño, pero ha de tener menos dientes de sierra. Tiene talento, pero mucho por aprender. Queremos que esté en este nivel, incluso un poco mejor. Que aproveche su capacidad atlética y tenga mejor lectura. Trabajamos con él para que así sea. Ha hecho un partido más que aceptable y a ver si vienen más para empezar a creer que está la línea correcta".