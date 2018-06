Un quinquenio amable

La memoria es selectiva y, salvo en excepciones, prioriza los buenos recuerdos sobre lo malo. Cinco años dan para mucho, luces y sombras. Joan Plaza es historia del Unicaja, el técnico que más partidos dirigió (325), el que más victorias obtuvo (176, empatado con Sergio Scariolo) y el hombre con el que se revirtió una deriva preocupante de un trienio en el que sólo se jugaron dos partidos deplay off y uno de Copa (de 2010 a 2013). Como imagen icónica de sus cinco años queda ese título de Eurocup, que reabrió las vitrinas de Los Guindos después de 11 años. Su foto a solas con el trofeo en los vestuarios de La Fonteta y su euforia, desconocida, en el balcón del Ayuntamiento.

"Me voy en silencio... Os quiero", fue el mensaje, acompañado de un emotivo vídeo, que colgó Plaza en las redes para anunciar que su etapa había acabado. Era poco antes del mediodía, después de que hubiera pasado por Los Guindos para que Eduardo García le comunicara en persona que no se contaba con él. Una situación extraña, porque el presidente estaba convencido hace unos meses de que la mejor opción era la continuidad de Joan Plaza. Pero necesitaba un refrendo en forma de resultado para prolongar un vínculo que, es cierto, padecía desgaste. No fue normal la pitada antes del último partido de Plaza al frente del Unicaja, en los cuartos de final ante el Baskonia, el último de los 325. Fue una despedida fría, el trabajo de Plaza en Málaga merecía seguramente algo más cálido.

Joan Plaza cogió a un equipo que había quedado noveno y lo deja séptimo tras un paseo por cotas más altas. En momentos puntuales se estuvo a centímetros de un pelotazo mayor. Se pudo jugar el Top 8 en 2014, la final de la ACB en 2015 o la final de Copa en 2018. Hay que mirar por el retrovisor y ver de dónde se venía. Plaza fue honesto con su forma de ver el baloncesto a lo largo de estos cinco años. Numerosos jugadores que pasaron por sus órdenes fueron mejores. Granger, Kuzminskas, Dragic o Nedovic propulsaron sus carreras tras ser entrenados por Plaza. Suárez o Alberto Díaz fueron recuperados o consolidados para la élite también. No hay entrenador de máximo nivel sin sus rarezas y manías. Se olvida frecuentemente que nadie se expone más que ellos con sus decisiones y que nadie tiene más conocimiento que ellos. Sí, en ocasiones parece que se olvidó de jugadores en momentos calientes. Respondía a su filosofía de baloncesto, no engañó con lo que pedía y ofrecía. Hizo debutar a varios canteranos, el que tuvo más minutos fue Viny Okouo.

"Si hoy soy capitán de este Unicaja es en parte por ti. Siempre te estaré agradecido por haberme brindado la oportunidad de venir a Málaga hace cinco años. Muchas gracias por todo este tiempo, ha sido una etapa genial e inolvidable. ¡Mucha suerte!", decía Carlos Suárez, el único que ha coincidido los cinco años de la etapa de Joan Plaza en Málaga. "Aunque ahora no soy parte del Unicaja ni soy entrenado por él, me emocionó porque ambos me dieron muchísimo. Sé que el coach, con barba o sin ella, llevará mentalidad luchadora allá donde vaya. Gracias por los buenos momentos para Málaga y para mí", escribía Kuzminskas, habitual arma arrojadiza para el entrenador. "Gracias a Joan Plaza por tu confianza y tu ayuda en estos tres años que hemos estado juntos. He crecido cada día gracias a ti. Te deseo lo mejor, coach", remachaba Dani Díez. Fueron algunos de los mensajes que recibió el entrenador de manera pública por jugadores a los que entrenó en Málaga.

Queda la pregunta de si el final de temporada hubiera sido el mismo con el entrenador renovado. El equipo completó tres cuartos de temporada de buen nivel, compitiendo con los mejores de Europa. En cualquier caso, un técnico que honró el banquillo del Unicaja, que promocionó jugadores, que se identificó con la ciudad y que se marcha sin poder estrenar la casa que se compró para plantar raíces en la Costa del Sol. Queda su trabajo durante cinco años y 325 partidos.