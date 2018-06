El reloj de Casimiro

Los pasos se van cumpliendo progresivamente para que Luis Casimiro se convierta en entrenador del Unicaja para las dos próximas temporadas. Ayer hubo un encuentro del técnico elegido por el equipo malagueño para valorar la temporada con los responsables del Herbalife Gran Canaria. Semifinales de Copa y ACB (con clasificación para la Euroliga), final de Supercopa y cuartos de final de Eurocup conforman un buen balance para el equipo canario, que le ofreció la renovación por una temporada con un pequeño aumento de sueldo. El Unicaja ya transmitió al agente de Casimiro la oferta, superior a la que ha recibido del Gran Canaria y con dos años garantizados.

La balanza está del lado del Unicaja, pero la negociación aún no culminó. El Gran Canaria le pidió premura a Casimiro, como reconocía el presidente, Enrique Moreno. "Estamos en conversaciones y veremos si renueva Luis Casimiro, pero si no es así traeremos otro entrenador que nos aporte el liderazgo que necesitamos en la Euroliga. Luis es la primera opción, pero no hay nada cerrado. Esta próxima temporada va a ser bastante dura y habrá que trabajar muy rápido. Esta misma semana tendremos noticias sobre el entrenador, para saber qué quiere y qué necesita para competir en la Liga y, además, muy dignamente en la Euroliga", afirmó el presidente Moreno. Le dio dos días de plazo el Herbalife a Casimiro para que respondiera.

El Gran Canaria pretende subir su presupuesto a la altura del Unicaja

En el Unicaja se espera amarrar esta semana al futuro entrenador. Después de que la opción de Fotis Katsikaris se cayera hubo convicción en la directiva del club en que Luis Casimiro era la opción idónea. Seguramente no sea la opción más audaz y ambiciosa, pese a su reconocida trayectoria y su reciente clasificación para la Euroliga. Pero es en la que se cree en Los Guindos.

En la comparecencia del presidente del Gran Canaria, por cierto, se ofreció un detalle relevante sobre el aumento de presupuesto del Gran Canaria, que le va a colocar prácticamente en el escalón del Unicaja después de la rebaja que habrá para la próxima campaña en el equiop malagueño. "No tiraremos la casa por la ventana, pero sí intentaremos aumentar el presupuesto por las necesidades de viajes o de plantilla. Lo ideal sería incrementarlo en un 30 o 40 %, pero son números que todavía debemos revisar. Ahora disponemos de 8,1 millones y querríamos tener esos tres millones más, aunque será complicado", subrayó Enrique Moreno. Esos tres millones extra que se buscan en la isla le colocarían con 11 millones, prácticamente lo que tendrá disponible el Unicaja la próxima temporada. El reloj de Casimiro va descontando segundos y la brújula apunta hacia Málaga.