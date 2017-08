Un remache... o dos si saliera Dejan Musli

La contratación de Ray McCallum pone a un fichaje de rematar la plantilla... O dos si se produjera la salida de Dejan Musli, que a día de hoy se ve como improbable en el seno del Unicaja, si bien Joan Plaza ya dio su opinión sobre el serbio. Eso sí, la acumulación de jugadores interiores sería importante. Shermadini, Musli, Viny Okouo, el cuatro y medio que se espera, los minutos puntuales de Suárez con Brooks en pista que se empleó como solución exitosa el año pasado... El Unicaja sostiene que la dureza de la temporada obligará a rotar jugadores y que equipos más poderosos echaron de menos la pasada campaña más piezas para participar en las dos competiciones. A expensas de lo que suceda con la ACB y el Betis, cuyo culebrón vivió un nuevo episodio ayer, el equipo malagueño jugará un mínimo de 63 partidos oficiales, sin contar play off ni Copa. El año pasado se jugaron 61 en todas las competiciones.

Queda un ala-pívot atlético y poderoso. La opción de Diamon Simpson, según se sostiene en el Unicaja, no se contempla ahora mismo. No hay mucho dinero en la caja para acometer el refuerzo, una cantidad de ficha que estaría en la zona media-baja de la escala salarial. Se entiende que los roles principales están adjudicados sobre el papel y que el fichaje será de rotación. Otro escenario es que se encontrara acomodo a Musli, que ha cambiado de agente dejando al poderoso Misko Raznatovic, y se liberara su ficha. La situación es incómoda para el pívot serbio, que sabe que el entrenador no le tiene entre sus preferencias. Pero, a día de hoy, no hay vías de salida abiertas para el serbio.