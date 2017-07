Una remontada priva a Rosa de jugar la final

Pocos guiones más crueles pudieron sufrir ayer los jugadores de la selección sub 19. Tras conseguir un trecho de once puntos a falta de tres minutos, los chicos vieron como los italianos se sirvieron de ese tiempo para arrebatarle su puesto en la final. Un premio que merecieron durante 37 minutos, pero que afearon al final. Un parcial de 3-17 cavó una tumba de la que hoy deben salir para conseguir una medalla que tiene tintes históricos ante EEUU a las 18:00. Los americanos perdieron ante Canadá de manera sorprendente.

El inicio de choque fue a pedir de boca para los españoles. A través de un movimiento de balón excepcional, con Figueras como capitán general, los de Guil abrieron brecha hasta el 22-9. Las sensaciones eran difícilmente mejorables en este tramo inicial. Un intervalo de tiempo en el que Ignacio Rosa brillaba al compás de sus compañeros. Resolutivo delante, metió el lanzamiento que tiró, e intenso, cerrando el aro gracias a su altura, atrás. Sin embargo, no pudo sumar más minutos a su hoja de estadística que esos seis primeros. El técnico sevillano no contó más con él en los tres cuartos restantes, pese a que el equipo con su participación contaba con un más 14 en pista. De hecho, fue el menos utilizado de los que jugaron.

El combinado nacional luchará por una medalla histórica desde las 18:00 horas con EEUU

El comienzo del segundo cuarto fue el principio del fin. La amplia ventaja hizo que los jóvenes levantasen el pie del acelarador y los italianos aprovecharon esa relajación. Las canastas azulonas vinieron de la mano de un mar de dudas, que en el marcador se tradujo en un parcial que devolvía las tablas al paso por vestuarios.

Después del protocolario descanso, la igualdad fue la nota predominante sobre el parqué. A pesar de que el combinado español cogió cortas rentas, pequeños fallos no le permitían romper el encuentro. En esa incertidumbre se movieron mejor los de Andrea Capobianco, que demostraron mayor entereza cuando el reloj dictaba sentencia.

Los transalpinos fueron certeros de cara al aro, cuando a Vila y compañía les temblaba la mano desde el 4.60. España, a lomos del de la Universidad de Texas A&M, no encontró el camino a la victoria. La puntilla la puso una falta de Tomaic cuando Bucarelli tenía la bandeja encestada. Ese tiro adicional decantó la balanza. Rosa podrá conseguir hoy una presea histórica, no se tiene en esta categoría desde 1999, ante la poderosa EEUU. Merece la pena un último esfuerzo.