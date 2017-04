La renovación de Suárez se cuece a fuego lento

Carlos Jiménez tiene muchos nudos que desatar por delante. Uno de ellos es la renovación de Carlos Suárez. El capitán cajista acaba contrato al final de esta temporada y la situación sigue sin estar clara. El jugador, por lo pronto, mantiene su discurso: "La situación sobre mi futuro está igual que en agosto. Hasta el 30 de junio no decidiré qué vamos a hacer". En esos términos habló el capitán cajista del tema ayer, invitado a Ser Deportivos Málaga, programa al que se llevó el trofeo de la Eurocup.

La situación de Suárez se mueve a paso lento. La voluntad del jugador está, pero prefiere seguir emplazando a más adelante: "Me quiero quedar aquí, es mi prioridad. Pero tampoco quiero decidir ahora porque nos estamos jugando algo importante, que es meternos en play off. No tengo ninguna oferta".

El cupo español y la polivalencia del jugador verde lo hacen atractivo para el mercado y un activo importantísimo para el Unicaja, donde cumple su tercera temporada, aunque asegura que prefiere ser querido "por mis cualidades, no por cupo". Las cartas están por lo pronto sobre la mesa, aunque los movimientos son escasos: "Yo se lo dije a ellos, que quería tomar la decisión cuando acabase la Liga y ya hablaría con ellos. Quieren que siga muchos años aquí y me lo han dicho, pero hasta el final, nada. No tengo nada de otros equipos. A mi agente le he dicho que no quiero saber nada".

La prioridad, por tanto, es seguir en el Unicaja. Pero Suárez no se aventura a asegurar que tendrá un cuarto capítulo en el Carpena a pesar de haber conquistado hace escasos días la Eurocup: "La vida es maravillosa aquí, mi pareja está muy contenta. Eso es lo primordial para mí ahora mismo. El dinero es importante, pero no es lo primordial. Cumplo 31 años el mes que viene y doy prioridad a otras cosas. La Euroliga está bien, pero si Unicaja jugase la Eurocup no me importaría seguir aquí. No es la Euroliga lo prioritario para mí, para otros jugadores sí".