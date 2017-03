De repente, Viny

Quienes le ven entrenar cada día, también el propio Joan Plaza de vez en cuando públicamente, aseguran que será un jugador de élite muchos años. Viny Okouo cumplirá en un par de semanas 20 años. Está siendo una campaña de aprendizaje más que de competición, de entrenamientos más que de partidos, para el joven pívot africano, de 2.12 metros y 110 kilos. En Valencia, sin embargo, ofreció 10 minutos de mucha calidad en un partido de la máxima exigencia. La lesión de Musli abrió un hueco que Viny cogió con las dos manos en la Fuente de San Luis.

En los últimos partidos en los que había jugado se había visto a un Viny acelerado, con fallos de precipitación, queriendo hacer más de lo que sabe. Se trabaja con él para que mejore sus recepciones, su juego de manos, punto básico para su crecimiento en su dimensión como jugador. En Valencia le colocó un soberano gorro a Oriola, finalizó con éxito dos continuaciones, se fajó y cogió cuatro rebotes... Plaza le dio cancha cuando no estaba en pista Dubljevic, tarea para la que quedó un titánico Alen Omic, pare medirse a Oriola, al que le aguantó el cara a cara de manera muy digna. Son los quintos interiores de cada equipo, que han ganado peso por las lesiones de Kravtsov y Musli.

"Tenemos a Omic y Viny", decía Nemanja Nedovic antes de comenzar la eliminatoria cuando se le cuestionaba por la ausencia de Musli: "Viny va a ser muy bueno y ya nos puede ayudar".

Uno de los jugadores con los que más feeling tiene Viny es Jeff Brooks, que le dedica algunas canastas sacando músculos al estilo de Pablo Ráez: "Competimos cada día en los entrenamientos, él me hace más fuerte, me prepara para los partidos. Me ayuda en la pintura. Va a ser un gran jugador. Tiene hambre, nunca para de crecer. Lo único que le falta es confianza y tranquilidad. Sale queriendo hacer muchas cosas, pero si continúa trabajando va a ser un gran, gran jugador. No le deslumbran las luces del coche, como decimos allí en Estados Unidos". Así se expresaba semanas atrás Brooks, uno de los que ve en Viny cualidades especiales. Pero si se le pregunta a cualquier compañero responde en términos parecidos. Tiene carencias de base en formación, no jugó en serio hasta que el Unicaja le trajo desde Brazzaville con 15 años. Pero se le ha ido puliendo entre todos los técnicos que ha tenido en Los Guindos.

No se puede pensar ahora que sea titular ni tenga gran protagonismo. Pero los minutos de Okouo permitieron que Omic (aunque jugó 28 minutos) se dosificara y que no hubiera déficit de centímetros ante los interiores rivales. Su actuación en Valencia es uno de esos partidos que cambia la confianza de un jugador. Mañana seguramente tenga al menos una rotación.