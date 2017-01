Una reválida en enero

El Unicaja debe afinar su colmillo para demostrarse, primero a sí mismo y después al resto de la Eurocup, que quiere algo más que un papel secundario. La cita de hoy presenta un aroma mucho más vital de lo que pueda parecer. Valencia, con un pabellón lleno, quiere hacer valer su victoria en Málaga para prácticamente asegurarse la primera posición (20:30, La Fuente de San Luis). No le sonríen los últimos enfrentamientos a los de Plaza, a los que sólo les sirve el triunfo si quiere seguir optando a esa primera plaza y no verse abocado a sufrir más de la cuenta con Alba y Cedevita de por medio.

Bien es cierto que el Unicaja resolvió el domingo, con solvencia, una papeleta compleja. Ganar en Zaragoza frente a un rival que sólo arroja malos recuerdos es algo que hay que apuntar al haber de Plaza y los suyos. Un buen triunfo que sirvió para vislumbrar, por primera vez, una actualización del juego cajista. Parece que la llegada de Omic abre mucho más el abanico y ya en Zaragoza se vio a un equipo mucho más sensato, con una firme decisión de buscar más al pívot para, entre otras opciones, encontrar mejores recursos para el juego exterior.

Omic se estrena con el Unicaja en la Eurocup tras estar el pasado año en el mejor quinteto

Con esta cierta mejoría llega el Unicaja a Valencia no sólo a ganar, sino a tratar de recuperar el average con los de naranja. El -8 del encuentro del Carpena es un acicate más para la plantilla, que además comienza a tener al Valencia entre ceja y ceja. No obstante, ya son dos veces en las que el Unicaja mordió el polvo esta campaña; sin olvidar las tres derrotas de la 2014/15, las dos últimas en los octavos del play off.

En la capital del Turia hace días que entendieron la importancia del choque de hoy. Sobre el papel, el doble enfrentamiento entre malagueños y valencianos iba a servir para dirimir el orden en la clasificación y así ha sido. De este modo, 8.500 espectadores poblarán esta noche las gradas de La Fuente de San Luis. O lo que es lo mismo, un lleno hasta la bandera que dista mucho de los 5.578 espectadores que acudieron al choque en el Carpena.

Una disputa entre dos equipos para todo lo que no sea disputar el título sería un fracaso. Un encuentro, el de hoy, diseñado para un Nedovic en estado de gracia. En Zaragoza volvió a ser definitorio con una actuación colosal, digna de un jugador que está entre los más decisivos de Europa. Vuelve el serbio, por tanto, a la cancha que le vio dar sus primeros pasos en ACB. Valencia fue la tierra en la que descolló Nedo en España, justo donde ahora quiere continuar con su buena línea y regalar una victoria a su equipo.

A años luz del balcánico llega al partido Lafayette, también incluido en la lista de los que regresan a la que un día fue su casa. El base de Louisiana pasó en Valencia la 2013/14 y, de vuelta a la ACB, las sombras se apropiaron de su juego. Está a punto de perder la batalla por ser garantía en este Unicaja, al que llegó avalado por un Plaza que vio en él su extensión sobre la pista. Ahora, Lafayette busca un cambio radical siendo consciente de las voces que le sitúan lejos del club de Los Guindos. Sin embargo, el juicio pendiente con Mbakwe cierra las puertas a su salida salvo que sea a modo de intercambio por otro base de nivel.

La consistencia del Unicaja en el partido marcará el sino del mismo. Perderse en La Fuente de San Luis pocas veces trae algo bueno. Los de Martínez son un grupo compacto y que saca muchísimo jugo de su cancha. Así, en la mente de más de uno está el deplorable tercer cuarto de los cajistas en el partido de ida, el cual aprovechó Valencia para sustraer un triunfo vital. Hoy, cualquier despiste similar te obliga a cambiar la dirección del periscopio para centrar la atención en Alba y Cedevita, los otros dos invitados a la fiesta de este grupo.

En la brega de los malagueños se instala ahora Omic, al que le trae muy buenos recuerdos la Eurocup. Hoy tendrá los primeros minutos con el Unicaja en una competición en la que se exhibió el pasado año en el juego interior del Herbalife. Su bagaje en los canarios le sirvió para estar en el mejor quinteto del torneo, y ahora busca reflotar su carrera y elevar las prestaciones de un poste bajo diezmado en ataque cuando el 5 ha sido N'Diaye.

Vencer o temer, no hay otra para un Unicaja que puede seguir soñando con la primera plaza y mantener un pequeño colchón con el resto de contendientes. De lo contrario, las citas ante Alba y Cedevita pasarían a llevar colgado el cartel de final. Por el momento, lo que toca es sellar en Valencia medio billete para la siguiente fase de la Eurocup.