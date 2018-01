El rival está en el espejo

El peligro después de llevar unmes jugando casi un mes contra equipos de play off es que un rival sin gran nombre, debutante en la categoría, sepa a poco. En este maratón de partidos las piernas y el físico son esenciales, pero también la cabeza. En unas condiciones mentales propicias el Unicaja ganaría siempre al San Pablo Burgos, pero la competición está para desmentir a la teoría. Enfrente hay un equipo con el entusiasmo del novato y con la comunión con su gente como avales nada baladíes. Si el Unicaja no sale intenso la derrota dispara su probabilidad.

Con el play off de la Euroliga cada vez más complicado de alcanzar, el reto para la segunda mitad de la temporada es regresar a ella. Para ello hay que ser el mejor equipo sin licencia de la competición. A dos victorias está el Valencia y a una el Fuenlabrada. Son los equipos a los que habría que superar para tener ventaja de campo en play off ante ellos. Seduce la Euroliga y hay que seguir compitiendo en ella mientras se pueda. Pero la ACB es el pan y la mantequilla. Y ese ascenso de posiciones pasa por ganar en pistas como Burgos. El equipo local ha cerrado una muy aceptable primera vuelta (6-11), fuera de los puestos de descenso. La última visita a un campo de zona baja fue una derrota en Bilbao, así que el aviso está ahí latente.

Enfrente hay un equipo con el entusiasmo del novato y con la comunión con su gente

Ganó el Burgos la pasada semana en Zaragoza. Ha mejorado, obviamente, sobre el que se presentó en el primer partido en Málaga de la temporada. Es menos cándido y ha acumulado varias victorias de valor. Ha crecido como grupo, con jóvenes interesantes y expertos que conocen el oficio. Reside en el bloque la fuerza del cuadro dirigido por Epifanio Diego.

En estas, no es por minusvalorar al rival, la responsabilidad del resultado estará básicamente en el Unicaja. El equipo salió ayer rumbo a Bilbao por la mañana para después coger el autobús y llegar a Burgos tras dos horas de camino. La vuelta será vía Madrid tras llegar en autobús y con AVE. Las comunicaciones no son las mejores. Brooks tiene un tobillo resentido y Nedovic tampoco tiene la mano a tope, pero sigue jugando a gran nivel. Siempre hay hueco para reinvindaciones y para que los jugadores demanden minutos con sus actuaciones. Shermadini está mostrando un gran nivel en el último mes y medio y ante equipos sin torres suele dominar. Dani Díez rotó el jueves y volverá a tener minutos. El tridente de guardia (Alberto-Suárez-Augustine) debe asegurar oficio e intensidad.

En fin, una oportunidad de seguir escalando en la ACB. No ha perdido aún en 2018, encadena cuatro victorias y viene un tramo duro de calendario más tarde. Así que amarrar encuentros ante un complejo intervalo de calendario debe ser un propósito. Que la tensión no decaiga y que se sea consciente de que igual no hay tantos focos en el Coliseum de Burgos pero que sí puede haber, a largo plazo, un premio más gordo que ganarle al Madrid.