La sensación viene en racha

Aún no es mayor de edad, pero el avance de Luka Doncic ya le sirve para ser uno de los nombres de moda del baloncesto. El esloveno dejaba bocas abiertas desde niño, lo siguió haciendo cuando se lucía en las últimas ediciones del Trofeo Costa del Sol y no ha parado de hacerlo en su salto a la élite. Es un fijo y capitanea a los suyos en la que está siendo su temporada de explosión.

Doncic ha ido quemando etapas en Madrid a una velocidad de vértigo. Su historia en la ACB arranca precisamente contra el Unicaja. Debutó en el Palacio de los Deportes de la capital un 30 de abril de 2015 a falta de 1:21 con el partido sentenciado para los de Pablo Laso, convirtiéndose en el tercer jugador más joven en debutar en el campeonato con sólo 16 años y dos meses. Únicamente lo superan Ángel Rebolo (15 años y tres meses) y Ricky Rubio (14 y 11).

Desde ese comienzo, el esloveno fue cogiendo peso en el equipo rápidamente. Ese curso irrumpió tarde y sólo tendría ocho minutos en el tiempo restante. Pero la temporada pasada empezó a ser uno más en la rotación y se fajó para participar, con más intensidad en la segunda mitad de campeonato, en 29 partidos de liga y once de Euroliga, promediando 4.7 puntos y 6.7 créditos de valoración.

Todas las barreras que tuviera las está rompiendo este año, donde se ha asentado definitivamente en el esquema madridista. En ACB no ha fallado a ninguna cita. Ha disputado los 18 partidos y es el base titular cuando Sergi o Llull se desplaza hacia el puesto de dos, por delante de Dontaye Draper. Promedia así 20 minutos por encuentro y va soltándose cada vez más en el aspecto anotador, donde su media es de 8 tantos con buenos porcentajes (41% en triples, 56% de dos y 82% en tiros libres). Donde no deja dudas es en su labor asistente, en la que es la referencia de su equipo con 3.4. Ahí, de hecho, es donde alcanzó su tope este tope al firmar once en la victoria del Real Madrid contra el Unics Kazán en Euroliga. Los mismos que había hecho en la competición doméstica frente al Fuenlabrada.

Necesitará doblar esfuerzos el Unicaja para poner freno a uno de esos jugadores movidos por sensaciones y dotado de un físico privilegiado (2.02 metros) que lo hacen muy completo. La NBA lo espera en 2018.