Para que siga fluyendo

Febrero, el mes por excelencia del baloncesto español, se abrió para el Unicaja con una victoria sufrida y necesaria ante el Alba Berlín. Con él, el Unicaja se coló en el Top 8 de la Eurocup y aparcó la competición durante unas semanas. Porque en febrero, por encima de todo, espera una Copa a la que los de Plaza se asoman con ilusiones renovadas tras el varapalo en Valencia. "Tiene hechuras de hacer algo grande", dijo Plaza de su equipo. Tendrán que demostrarlo, en beneficio de su balance en ACB y de su confianza, ante un Herbalife (19:00, Gran Canaria Arena) que mira al cuadro cajista a tiro de dos triunfos.

Si bien el Unicaja certificó su pase continental, los de Luis Casimiro hicieron los deberes de forma virtual anotándose una victoria de mucho nivel en la cancha del Lokomotiv Kuban. Casi 24 horas después de terminar ese encuentro, el Herbalife llegaba a casa tras una auténtica odisea por los aires. El Unicaja, por su parte, tuvo tiempo de cerciorar su preparación en el Carpena hasta aterrizar ayer en Gran Canaria, donde por la tarde realizó el último entrenamiento ya en el escenario del envite.

Más allá del triunfo en sí, la victoria frente al Alba dejó a todo el mundo la sensación de que se pudo sacar adelante un partido que, apenas unos días antes, no se hubiera ganado. El equipo demostró maestría torera para sacar el capote cuando los alemanes llevaron a los de verde al límite. Se venció y se ganó en consistencia. Sólo así se consigue que las fugas sean cada vez más insignificantes. De días así, de hecho, el grupo se hace más fuerte.

Y en esas llega el Unicaja a Gran Canaria, con toda la plantilla sana y, en su mayor parte, enchufada. Eso sí, que nadie se pare a pensar que se ha hecho nada. El paso adelante dado en los últimos dos partidos debe ser el primer escalón para recuperarse de un tortazo morrocotudo. Sin olvidar, por supuesto, que el Herbalife es uno de esos equipos que, como el Unicaja, están invitados a soñar con la fiesta final.

Por si las cosas vinieran mal dadas, los de Plaza tienen once puntos de renta en el average después de la victoria de la primera vuelta en el Carpena. Un día que será recordado por la lesión de Nedovic, la misma jornada en la que terminó como MVP. Una travesía complicada para el serbio y para el equipo, que nunca terminó de amoldarse a la ausencia de su estrella. Ahora, con los mismos protagonistas sobre la pista, Nedovic sigue siendo Nedovic. Su aura de líder es cada día mayor y por sus manos y su temperamento pasan gran parte de las opciones del conjunto cajista de terminar la temporada en todas las portadas.

Por su parte, el Herbalife quiere recuperar su esencia, sobre todo en ACB, competición en la que cuenta por derrotas sus dos últimos compromisos. Doloroso fue el que perdiera ante Andorra, en casa y por 26 puntos de diferencia (64-90). De ese tremendo tropiezo, los de Casimiro se recuperaron para disputar de tú a tú un buen partido en la cancha del Valencia. A pesar de ello, el equipo taronja se llevó el gato al agua con un ajustado 85-81. Saben en Gran Canaria de la relevancia de este resultado y de sus porqués.

"Hemos perdido los dos últimos partidos en Liga Endesa y ahora tenemos un partido muy importante en casa. Tenemos que volver a donde estábamos antes de esas derrotas", decía ayer una de las estrellas de este Herbalife, Kyle Kuric. El escolta de Pensilvania alertaba a afición y compañeros de lo que les tocará esta tarde, sin olvidar el mal trago del choque disputado en Málaga: "Son un gran equipo. Allí perdimos porque defendimos mal, les dejamos canastas fáciles. La clave es la defensa. Tenemos que centrarnos en parar sus ataques, sus bandejas. La defensa siempre es vital, y luego atacar como sabemos atacar. Espero que sea un partido totalmente diferente al de Andorra."

El renacido Kuric no es sino uno de los muy buenos argumentos con los que cuenta Casimiro para confiar en cerrar el año de la misma forma en la que lo comenzó. No hay que olvidar que este Herbalife sorprendió a propios y extraños llevándose la Supercopa en los albores de esta campaña. McCalebb, Báez, Aguilar o el ex cajista Hendrix son piezas destacadas, pero en el conjunto canario destaca la consistencia. Un grupo que viene desde hace varios años haciendo las cosas bien y que no se conforma con ello.

A ese inconformismo aspira Plaza en un febrero que puede relanzarte o dejarte con las vergüenzas al aire. Existe un término medio, pero no para este Unicaja tan extremista. Ahora, aprovechando el viento a favor, se busca un nuevo triunfo que embellezca todavía más las hechuras del equipo.