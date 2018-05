La sinceridad de Alberto

"No estamos jugando bien, tenemos un poco de ansiedad", era el sincero análisis de Alberto Díaz antes de emprender el viaje a Barcelona para después tomar el bus a Badalona. El Unicaja cierra la temporada en un escenario en el que no regalan caramelos. "Contra el Morabanc arrastramos las derrotas de los partidos anteriores. Dimos un cambio durante el partido. Nos pusimos las pilas y empezamos ese camino que nos debe llegar lejos en el play off", relataba Alberto.

Valora el canterano de Los Guindos el momento de Joventut. "Están en una racha final tremenda, con una de las mejores segundas vueltas de la competición, Grandes equipos perdierpn allí", proseguía su análisis Alberto, al tiempo que hablaba de Nico Laprovittola, el jugador al que tendrá que parar y que ha sido esencial en la remontada verdinegra. "No hay plan especial para Laprovittola, es tarea en equipo. Sí sabemos que es un jugador es clave, se rigen por su libertad y juego de pick and roll".

Alberto sí incidió en que "estábamos en un pequeño bache que nos costó, estamos en dudas, pero esta semana entrenamos mucho mejor. No depende de nosotros ser quintos. Si se dan las circunstancia, pues mucho mejor", remató.