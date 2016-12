La sub 18 de Rosa cae con Alemania

La selección española sub 18 perdió ayer ante Alemania por 78-74 en los cuartos de final del Europeo de la categoría, que se disputa en Samsun (Turquía). La destacada actuación del cajista Ignacio Rosa no fue suficiente para sacar adelante el resultado, que obligará al equipo entrenado por Luis Guil a jugar la semifinal por el quinto al octavo puesto. De este modo, el equipo pierde la opción directa que tenía de clasificarse para el Mundial sub 19 del año próximo, que se realizará en Egipto.

Ignacio Rosa compartió el MVP de su equipo con Figueras, al conseguir ambos 17 créditos de valoración. El ala-pívot del Unicaja en Liga EBA firmó 14 puntos, con 2/4 en tiros de dos, 3/7 en tres y 1/2 en lanzamientos libres. En defensa atrapó cuatro rebotes (tres defensivos y uno ofensivo) y consiguió robar un balón.

La selección fue casi siempre por detrás en el marcador ante una selección alemana que puso en valor su envergadura y potencia física. España llegó a perder hasta por 13 puntos en el tercer cuarto, pero consiguió engancharse al partido hasta pelear en los últimos instantes.

Hoy jugarán la citada semifinal del quinto al octavo puesto ante Lituania a las 12:00.