"Son superfavoritos"

La plantilla del Unicaja cogerá esta tarde un avión con destino a Valencia para emprender una estancia de cinco días con dos partidos en la ciudad del Turia. Los jugadores habían eludido pronunciarse públicamente sobre preferencias en la final, pero ya les toca expresarse sin tapujos. En un acto en Málaga Wagen, donde los jugadores recogieron sus nuevos coches de la compañía que patrocina en este segmento, cada uno ofreció su visión del asunto. Una constante se repite, como si hubiera una consigna. El Valencia es favorito.

El capitán, Carlos Suárez, dice que "el Valencia no es el favorito, sino superfavorito en la serie. Están haciendo un gran baloncesto. Vamos allí a Valencia a intentar rascar un partido e intentar ser sólidos como hasta ahora en Málaga", dice el de Aranjuez, que piensa que al equipo le ha venido bien el descanso: "El domingo lo pasamos mal, nos faltó chispa y nos ganó el Estudiantes. Los viajes son más complicados que jugar partidos. Lo llevamos lo mejor posible. Pero las series contra el Bayern y el Lokomotiv nos han dado mucha confianza. Haber ganado con factor cancha nos hizo crecer. No podemos ir pensando que está perdido, no vamos con miedo. El Valencia en su casa está muy fuerte, pero vamos a competir".

"Ellos tienen bajas, nosotros también en una posición complicada porque Dejan [Musli] es un referente ofensivo. Tenemos que dar un paso adelante y jugar en posiciones a las que no estamos acostumbrados. No hay que poner excusas, porque si nosotros hacemos las cosas lo mejor que podemos tendremos nuestas opciones", prosigue Suárez, que tiene claro cuál es el jugador diferencial del rival, con el que tendrá que medirse: "Su jugador referente es Dubljevic, con un talento brutal. Es de los mejores 4-5 de Europa, capaz de tirar de tres puntos incluso y unos movimientos increíbles. La experiencia de San Emeterio y Rafa Martínez en finales les da mucho".

Por su parte, Jeff Brooks opta por una vertiente lúdica de la final. Habla constantemente de disfrutar y de vivir lo que es una final."Tenemos que disfrutar este momento. El partido antes de ACB puede incomodar a Valencia quizá más, es en su casa. Somos dos equipos muy buenos. Debemos saber que nos tenemos que preparar para una semana de partidos ante el mismo equipo, que una derrota no te hunde ni con una victoria has hecho nada decisivo. Hay que centrarse y disfrutar el momento. La clave es disfrutar", asegura el italoamericano, que piensa que la racha de tres patidos perdidos contra el rival en la final hay que aparcarla: "Tenemos que olvidarla. Somos ahora otro equipo distinto de cuando jugamos tres veces esta temporada. En el último mes y medio hemos sido más sólidos. Hemos olvidado. Siempre es difícil ganarle muchas veces a un equipo con un nivel parecido al tuyo. Pero es todo cuestión de disfrutar compitiendo".

Por su parte, el polaco Adam Waczynski también le concede el protagonismo al Valencia Básket: "Son un gran equipo, tienen muchos jugadores decisivos. Tienen las lesiones de Diot y Kravtsov, pero tienen una plantilla profunda. Juegan muy bien y es el favorito de esta final, aunque vamos a luchar primero en la Liga ACB. Es importante ese partido, pero no tenemos muchas finales en nuestra vida. Tendremos que pelear", señala el tirador centroeuropeo: "Creo que su juego interior, con Dubljevic, y los bases y aleros, que son jugadores que saben jugar el pick and roll, es el principal peligro. Son muy buenos y expertos en el contraataque".