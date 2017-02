Ni suplentes ni titulares

Ni con los malos ni con los buenos, ni con los suplentes ni con los titulares. El Unicaja dejó una imagen pésima en la derrota en el cierre del Top 16 de la Eurocup en Zagreb (74-71). Quizá el premio, un hipotético factor cancha si se elimina al Bayern, era muy menor para la plantilla, que jugará en los próximos 10 días ante Madrid y Barcelona. El Cedevita, pese a prescindir de sus dos mejores jugadores, se tomó el partido con bastante seriedad, como una oportunidad de reivindicarse, con jóvenes hambrientos y con un entrenador en el escaparte. El Unicaja dimitió del partido tras el descanso y cuando quiso volver fue demasiado tarde. La Eurocup que está completando el equipo es bastante mediocre. Lleva un balance de 7-7, ha pasado el corte a lo justo en la primera fase y en el Top 16. Empero, no está lejos de un título, aunque tendría que remar todo el río arriba de ganar tres eliminatorias con factor cancha adverso. Por sensaciones se diría que está imposible. Pero tiene la oportunidad desde final de mes de darle la vuelta.

Plaza optó por dar confianza a los jugadores que más necesita para que crezca el equipo en estos instantes decisivos de la temporada que se avecinan. Veljko Mrsic reservó a su interesante pareja exterior de americanos (Boatright-James) para lo que ya le importa a su equipo, la Liga Adriática, donde se rifa una plaza de Euroliga. El quinteto inicial (Layafette-Smith-Díez-Suárez-Omic) del Unicaja, mientras, retrataba esa necesidad de escarbar entre los jugadores más despojados de ritmo y confianza. Y no se puede decir que su rabia les diera pie a reivindicarse. El escenario, un pabellón semivacío y un valor real del triunfo incierto, no invitaba a la sobremotivación. Pero estos partidos pueden hacer dudar al entrenador para mover la escala de minutos que ahora mismo impera. Pese a su filosofía colectivista, Plaza ha avisado de que los minutos irán hacia los jugadores que más rindan.

Sobre cada jugador en este Unicaja había una expectativa distinta en pretemporada. El que más lejos está es Lafayette, traído como hombre de confianza del entrenador y que se ha desplomado. Realmente nunca dio un rendimiento óptimo. Seguramente sea ya otro jugador distinto al que tuvo Plaza en Kaunas en la temporada 2012/13. Y quizá no llegue ya, no es que no quiera. Tuvo algún destello defensivo bueno, pero nada más. Y duró esa primera rotación. Dominó el Cedevita de salida, con distancia corta, hasta que salieron Nedovic, Fogg y Musli para cambiar el aire. Siempre con distancias cortas, hubo hasta 17 cambios de liderato en el primer tiempo. Detalles del joven (17 años) Dzanan Musa, que sumaba 12 puntos al descanso, mantenían al Cedevita con vida. Celebraba la entendida, aunque no numerosa ayer, afición de Zagreb las canastas de sus jóvenes. El citado Musa y también Arapovic, máximos anotadores, ninguno por encima de la veintena.

En el Unicaja se enchufaba Musli, que domina a placer en este tipo de encuentros, ante este tipo de rivales. Como se ha escrito más de una vez, su Rubicón vendrá más adelante. Sumaba el serbio 12 puntos, acabaría con 18. Le alimentaba su compatriota Nedovic, que jugaba con el freno de mano. Con los dos equipos a medio gas, dominaba al descanso el Cedevita (42-41), con dominio del rebote ante un Unicaja que limitaba sus tiros triples.

La salida del descanso fue fantasmagórica por parte del Unicaja, con una desidia impropia. Enfrente había un grupo de chavales con ilusión y el equipo de Plaza parecía estar por simple obligación en pista. Tuvo que pedir un tiempo muerto el técnico (55-45), después de siete minutos con apenas dos canastas de Musli, para espabilar un poco al equipo (57-53 al final del tercer cuarto).

Tenía al equipo de gala el Unicaja, no es que rotara de manera distinta Plaza, que se llegó a colocar a tres puntos (71-68), pero falló el ataque y, en el siguiente, le cogió el equipo croata tres rebotes consecutivos en su aro para liquidar un encuentro que no eleva el ánimo. Ni a titulares ni a suplentes.