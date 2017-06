El tanteo sobre Granger es atemporal

La ACB publicó ayer las fechas del verano, interesantes sobre todo en lo relativo al derecho de tanteo. Los clubes disponen de cuatro días, del 24 al 27 de junio, para acreditar ofertas cualificadas a los jugadores que estimen interesantes. El que acaba contrato en el Unicaja, Lafayette, no será el caso. Podría presentarla por Eyenga, pero ello implicaría asumir que el jugador pudiera decir que sí. La ACB anunciará el miércoles 28 de junio la lista de los jugadores que están sujetos y los que no. A partir de esta fecha, los jugadores libres podrán formalizar ofertas con otros clubes, entre el 28 de junio y el 12 de julio. Una vez se presente, cada club tiene cinco días para igualar o no.

En el caso de Granger, del que está pendiente el Unicaja, al tratarse de un derecho de tanteo anterior a esta temporada, no tiene límite. Así, Baskonia, o el club con el que el uruguayo llegara a un acuerdo, puede presentar su oferta en la ACB cuando lo considere oportuno. Una limitación que también puede obligar al Unicaja a actuar antes en el mercado. Granger tiene la mirada puesta en la NBA, algo que dilatará el proceso, si regresa a España.