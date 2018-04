"Es la temporada más exigente de mi carrera"

Fue una de las primeras piedras del nuevo proyecto. En verano algunos grandes preguntaron por su nombre, pero el Unicaja ya le tenía echado el cerrojo meses antes. Es Dragan Milosavljevic (Krusevac, 1989), carácter balcánico elevado a la enésima potencia. Llegó en la antesala de la Supercopa, con una medalla en su cuello, pero con la pretemporada ya completa. Le pasó factura después, lo que ha impedido verle rendir de manera regular. Un guerrero atrás y útil en canasta ajena, el serbio hace autocrítica de una temporada con oscilaciones. Tiene un año más de contrato, pero quiere resurgir cuanto antes. El play off puede ser buen trampolín.

-¿Adaptación completa ya a Málaga?

-Sí, Málaga es muy bonita. Estuve hace seis años aquí jugando un torneo con Partizán durante 20 días. Me enamoré de la ciudad. Es una bonita ciudad, con buen tiempo y la gente es muy amable. Muy contento de estar aquí.

-¿Qué tal con el idioma? Decía en su presentación que algo sabía de haber visto telenovelas en su país.

-Sí, las veía en mi casa cuando era más joven porque las ponía mi familia. Ahí aprendí algo de español, es una historia divertida.

-Málaga siempre será especial para usted por el nacimiento de su hijo Marko, ¿no?

-Mi hijo nació aquí, seguro que Málaga siempre es especial para mí, la recordaré. Mi hijo es malagueño, es un boquerón. La gente del hospital me ayudó mucho y estoy muy agradecido con ellos. Todo fue bien porque son muy profesionales y buena gente. Estoy realmente contento con que él haya nacido aquí.

-Antes de llegar al Unicaja ganaste una plata en el Eurobásket con Serbia. Cuente qué tal la experiencia.

-Fue asombroso, todo el mundo quiere jugar para el equipo nacional. Ganamos la medalla, no esperábamos tanto, pero fue un gran éxito. Muy contentos cuando volvimos a Serbia porque todo el mundo estaba allí para darnos las gracias y celebrar con nosotros. Una gran experiencia que recordaré el resto de mi vida.

-¿Por qué en Serbia hay ese sentimiento por la selección?

-Serbia, digamos, es un país pequeño y cada deporte lo tiene todo porque la economía y el resto de las cosas no son realmente buenas en este momento en el país. Entonces, digamos, lo único bueno es el deporte y cada deporte es realmente importante, así como la selección. Esto es solo lo que somos y es algo muy importante para Serbia.

-¿Cómo empezó en el baloncesto?

-Primero jugaba al fútbol, pero después un amigo en la escuela me introdujo en el baloncesto. Me dijo que intentara practicar, yo tenía 14-15 años. Empecé a jugar y me gustó y por eso empecé a jugar.

-Es hijo del Partizán, una de las grandes canteras europeas.

-En Serbia se vive diferente el baloncesto al resto de deportes. Entre el Partizán y el Estrella Roja existe una gran rivalidad, es realmente una locura. Estoy muy orgulloso de ser parte de la historia del Partizán, allí gané medallas, muchos trofeos y me sentí muy bien. También fui el capitán, así que esto es un gran honor para mí y estoy orgulloso de eso.

-Vivió los mejores años en la historia reciente del club. ¿Qué supuso?

-Increíble porque jugué en un gran club de Euroliga. Cuando entras al partido y ves a 20.000 personas coreando tu nombre... es algo que debes vivir y es increíble.

-Partizán, Alba... ¿Era el Unicaja lo próximo que necesitaba en su carrera?

-Partizán es una experiencia diferente, muy agradable para mí. También me gustó Berlín. Es una ciudad maravillosa, al igual que la gente de allí. Después vine a Málaga, en otra gran experiencia, donde la gente que trabaja en el club y lo que lo rodea es magnífico. Las personas que trabajan en el club, los aficionados... todo es realmente agradable y sorprendente, y todos te aceptan muy bien. Siento como si fuese malagueño y no viniera de Serbia.

-Firmó dos años. Visto con perspectiva, ¿está contento con la decisión?

-Sí. Tuve altibajos esta temporada, mucha oscilación. No fui tan consistente, pero es mi primer año y el sistema de juego es diferente a lo que tuve antes, el entrenador también. Necesito un poco de tiempo para ajustarme. Ahora creo que estoy mejorando y espero poder ayudar al equipo realmente. Como equipo también jugamos bien y mal, pero creo que fue una buena temporada. Quiero decir, estar entre los nueve primeros en la Euroliga es un gran éxito. Ahora estamos luchando por el mejor puesto en los play off para poder ir a por el título de la ACB. Creo que podemos jugar con todos, que tenemos un gran equipo. Pero también digo que si no jugamos al 120% también podemos perder contra todos. Solo espero que seamos mejores y que estemos listos en la postemporada.

-¿Satisfecho con esta primera temporada en Málaga?

-Sí, al principio no había jugado la ACB, solo la Euroliga. Necesito un poco más de tiempo para adaptarme, pero estoy muy contento y creo que puedo jugar en la liga española, me veo preparado.

-¿Qué fue lo más difícil?

-Quizá los sistemas, que eran bastante diferentes a los sitios donde había estado. También las rotaciones porque tenemos una segunda unidad larga. Al principio, un poco para ajustar eso, pero después, cuando ingresas al sistema, todo está realmente bien organizado y solo sigues las reglas.

-¿Se vio al mejor Dragan?

-Creo que no, todavía puedo jugar mejor. Es tiempo de pensar en el día a día, entrenamiento a entrenamiento e intentar ir a mejor.

-¿Dónde cree que hay más margen de mejora?

-Pienso que necesito mejorar mi tiro porque lancé muy bien la temporada pasada, iba rodado, pero cambió algo. Es lo que necesito principalmente.

-Me llamó la atención cuando fichó que fue el mejor triplista de la pasada Eurocup. ¿Le está siendo una traba esa lesión en el codo que tuvo después?

-Fue en mi mano izquierda, que no es la de tiro, pero no es fácil jugar después de una lesión que necesitó operación. Me recuperé, estuve jugando con la selección, lo cual era cuestionable en ese momento. Todo terminó bien y estoy feliz por eso. Las lesiones son la peor parte de la carrera de los jugadores.

-¿Cree que será capaz de volver a ese nivel de fiabilidad en el tiro?

-Sí, lo quiero intentar. Cambié algo de mi tiro. No estoy lanzando muy bien esta temporada, pero espero volver a hacerlo como entonces, tener los mismos porcentajes que antes.

-Imagino que Nedovic le ayudó mucho en su adaptación.

-Nedo me ayudó muchísimo y estoy contento de estar aquí con él. Lo conocí cuando éramos niños en la selección, en la sub 18 o sub 19. Me ayudó mucho con el baloncesto, con la ciudad… Él es más joven que yo, pero me ayuda. Somos muy buenos amigos y pasamos mucho tiempo juntos.

-La temporada de Nedo es increíble, al nivel de los mejores jugadores de Europa.

-Está jugando increíble y me alegro mucho por él. Él antes estaba en la NBA, pero no tuvo una oportunidad real para jugar. Creo que si regresa allí puede jugar. Él es un jugador de NBA, pero justo cuando estuvo allí no tuvo suerte. Él estaba en el mejor equipo en ese momento, con jugadores como Curry o Thompson.

-¿Puede ser la temporada más exigente de su carrera?

-Sí, por supuesto. La Euroliga en este formato, con muchos partidos en los que puedes jugar tres en una semana o cuatro a veces, es verdaderamente difícil. Es muy duro porque además tienes que afrontar la ACB, la mejor liga de Europa.

-¿Es mejor jugador ahora?

-Sí, he mejorado, seguro. Es la intención de todo el mundo, luchar cada día para ser mejor jugador que ayer. Espero ser cada día mejor.

-Tras caer en Valencia parece casi imposible ser cabeza de serie en la Liga Endesa.

-Sí, es imposible, jugaremos sin ventaja de campo. Si jugamos como un equipo podemos ganar a cualquiera. No estoy asustado por tener que jugar contra Barcelona, Real Madrid o Valencia. Podemos jugar contra cualquiera.

-¿Da mucho respeto jugar con el factor pista en contra?

-Tener el factor cancha significa mucho. Claro que es importante, pero no debe afectar mucho a nuestro juego. Es un poco más de presión para nosotros.

-¿Se habla mucho en el vestuario de la vuelta a la Euroliga?

-Sí, por supuesto, es uno de los objetivos del club estar la próxima temporada en la Euroliga. Lucharemos por ello, no es fácil, pero tenemos nuestras oportunidades. Veremos a ver.