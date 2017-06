El tercer año, el caballo de batalla entre Suárez y el club

Revisión y ampliación de Alberto Díaz aparte, dos temas son los capitales ahora mismo en el seno del Unicaja, la renovación de Carlos Suárez y la continuidad o no de Jamar Smith. No paran las gestiones para completar perímetro y juego interior, pero en esos dos casos están la certeza de tener los cuatro cupos atados y el conocimiento de si se puede usar o no una plaza de extracomunitario en el resto de posiciones. Se cuenta con Fogg para la otra.

En el tema de Carlos Suárez ha habido acercamientos desde que la tensión se elevara semanas atrás. Pide tres años de contrato el capitán cajista y el club ofrece dos temporadas más otra opcional, estima que es una medida adecuada para un jugador de 31 años. Suárez piensa que es su último gran contrato y pide un esfuerzo al club.

En la cláusula de corte o la indemización tras el segundo año de contrato está el quid de la cuestión ahora mismo. De todas formas, se trabaja en la redacción de un nuevo contrato. El Unicaja siempre tendría la posibilidad de acudir al derecho de tanteo en el caso de que de que no hubiera acuerdo, aunque ninguna de las dos partes quiere llegar a ese extremo porque la voluntad es la de seguir unidos.