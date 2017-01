Que no haya tercera

Joan Plaza no quiere firmar un triplete de derrotas ante la que fue su casa. Antes del partido será homenajeado por el quinto aniversario de la final de Eurocup que el Cajasol alcanzó. Después no habrá más hermanamientos, sólo ganas de revancha. El partido es además importante para depurar las últimas opciones de ser cabeza de serie en la Copa del Rey, una vez el Unicaja ya está clasificado matemáticamente para ella.

Las cosas han estado siempre igualadas desde la unificación del baloncesto malagueño. Contando a partir de ahí ante los Caja San Fernando, Cajasol y Baloncesto Sevilla, los duelos en la capital andaluza se cuentan por 24 con un saldo de once victorias del Unicaja, por 13 derrotas. La última caída es una de las más difíciles de digerir por cómo se dio, dejando una imagen pobre e inocente del equipo. El partido acabó 94-84 con las únicas reacciones de Jamar Smith y Stefan Markovic, autores de 18 y 14 puntos respectivamente.

El verde no será hoy el único elemento común entre el Unicaja y el Betis. Por Berni, por Alfonso Sánchez, por Tabak, por Plaza y los 250 malagueños presentes en el Palacio de los Deportes San Pablo, este derbi tiene algo más que la vitola de especial. El hermanamiento baloncestístico entre Málaga y Sevilla, utópico en otros menesteres, es el trasfondo que guarda un duelo ya clásico de ACB que estuvo cerca de romperse. Habría sido una gran pérdida para el deporte de la canasta, acostumbrado cada temporada a contemplar una relación imposible. Además, tras dos derrotas seguidas en la capital hispalense, habría sido dejar con la miel en los labios a un rival con ganas de revancha.

Musli causará baja tras perderse el entrenamiento de ayer en Sevilla

El pívot Dejan Musli sigue tocado de su contusión en el cuádriceps de la pierna izquierda, por lo que se perderá el encuentro de hoy ante el Betis Energía Plus. El serbio, que no se había ejercitado en toda la semana, tampoco lo hizo en la sesión que practicó el equipo alrededor de las 13:00 de ayer en Sevilla. De este modo se perederá su segundo encuentro de la semana, tras ausentarse en la victoria que el Unicaja sacó de su visita al Alba Berlín el miércoles en la apertura del Top 16 de la Eurocup. Será, además, el cuarto en el que Musli no esté esta temporada. Sus anteriores ausencias fueron en el mes de noviembre, cuando una gastroenteritis lo dejó fuera de juego para medirse al Zenit en competición continental y posteriormente al Bilbao Basket, a los que se ganó 96-86 y 85-64 respectivamente.