"Un tercero es muy probable"

Pedro Martínez, técnico del Valencia Básket, concedió mucho mérito a la victoria de sus hombres por el gran partido del Unicaja. "Ha sido un partido muy duro, como no podía ser de otra manera en una final europea. Hemos pasado momentos muy complicados. El Unicaja ha jugado excelente, en varios momentos nos ha dominado. Hemos conseguido, con una demostración de carácter, agarrarnos al partido en la primera parte y en la segunda ponernos por delante. Quizá no jugando excelente porque no te deja el rival, pero muy contento por haber sacado un partido tan complicado. Ahora toca prepararnos porque sabemos de qué va esto y el viernes va a ser muchísimo más difícil. Intentaremos recuperarnos primero físicamente porque estamos un poco al límite y luego a intentar sacar el segundo partido", dijo el técnico local.

"Creo que es muy probable que haya un tercer partido", prosiguió Pedro Martínez: "Porque creo que el Unicaja es un rival durísimo. No sería una sorpresa que lo hubiera ni que el Unicaja ganara ese tercer partido. En su campo van a tener la energía extra de sus aficionados y lo normal es que lo ganen. Otra cosa es que sea seguro, que no lo creo, pero es una posibilidad. Son un grandísimo equipo, han jugado con muchísima personalidad".