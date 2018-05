El 'thriller' de la presidencia de la ACB

Si el guión que relata el proceso de elección de presidente de la ACB lo firma una productora hollywoodiense se diría que es una americanada. Si hay tres candidatos y uno es detenido minutos antes del comienzo de la Asamblea que debía elegir al presidente por su implicación en una trama de blanqueo de dinero podría parecer increíble. Pero así fue. Juan Francisco García, ex presidente del Estudiantes, fue capturado por la Guardia Civil por estar implicado en el Caso Zaplana ya en Barcelona para asistir a la reunión.

¿Se imaginan que sale ayer presidente y la redada es hoy? Hay un malditismo en la ACB casi esotérico. Quedaban vivos, pues, Javier Imbroda, institución del baloncesto malagueño afincado desde hace más de 30 años en la provincia, y Miguel Juane, ex jugador abogado. Imbroda ganó la primera votación con ocho votos, por los cuatro de Juane más seis abstenciones.

Se procedió a una segunda votación, en la que Imbroda necesitaba el refrendo de 14 de 18 votos de los clubes de la organización. Pero se quedó en la decena, a cuatro votos de la mayoría necesaria. No hay presidente desde finales de 2017.

En una nota distribuida por la ACB, se tiraba por la tangente. "Los clubes han acordado continuar la búsqueda del presidente a través de la Comisión Delegada y en próximas reuniones. Entretanto, José Miguel Calleja, nombrado Director General el pasado 26 de marzo, continuará ostentando todas las funciones y responsabilidades directivas de la ACB", rezaba el comunicado. La patronal del baloncesto profesional español vive momentos delicados de credibilidad y jornadas como las de ayer no ayudan. El hecho de que no salieran ayer presidentes no descarta a Javier Imbroda y Miguel Juane de futuras elecciones.