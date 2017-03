El tobillo de Nedovic hace saltar todas las alarmas

Un pase errado de Suárez hacia Nedovic inició un cortocircuito en el Unicaja. Nedovic, que no llegó a ese balón, echó rápidamente mano a su tobillo izquierdo y Plaza lo mandó al banquillo. No volvió a jugar el serbio, en lo que parecía un movimiento preventivo por parte de Plaza, aunque fue éste el que terminó de encender las alarmas.

"Nedovic se lesionó en el entrenamiento de ayer [por el viernes] y pensábamos que no era nada. Estaba mejor antes del partido, pero es que tuvo un mal gesto en la pierna de apoyo, tuvimos que llevarlo en volandas porque no podía apoyar el pie. Ahí nos asustamos, pero no lloramos por ello", confesaba el técnico del conjunto malagueño.

Pero la realidad es que a Nedovic no se le vio un solo mal gesto en todo el encuentro, más allá que el que le produjo buscar el comentado pase de Suárez. Antes, Nedovic volvió a ser capital en el juego del Unicaja y asumió los tiros y las penetraciones a las que acostumbra. No parecía estar lesionado ni molesto, pero llegó un mal movimiento para que todo volviera a agravarse.

Además, nada más concluir el choque, Nedovic atendió a los micrófonos de Cope Málaga y sus primeras palabras no fueron nada halagüeñas. El jugador franquicia fue cuestionado sobre las sensaciones de su tobillo y contestó con un escueto: "Mal", a lo que añadió que "no sé lo que pasó, sólo noté dolor". Unas malas sensaciones, a priori, para alguien por el que pasan buena parte de las opciones del equipo para ganar la Eurocup.

Plaza, a pesar del contratiempo, también fue capaz de mandar un mensaje optimista para la afición de cara al encuentro del martes: "Cualquier jugador es determinante, pero Nedovic tiene que llegar en las mejores condiciones posibles y esperamos que no vaya a más", aunque el club confirmó que el serbio tiene un "esguince de la articulación tibio tarsiana del pie izquierdo".

No tiene el reloj de cara el Unicaja, al que el martes se le viene encima el primer envite de la final de la Eurocup. Nedovic, de momento, está entre algodones y activó las alertas en el Unicaja.