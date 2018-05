Otro toque con la renovación pendiente

Plaza y el club siempre han dado largas respecto a la renovación del técnico más allá de alguna muestra mutua de predisposición. Entre el plan Euroliga y el plan Eurocup y los cambios estructurales aún están por decidir muchas cuestiones coyunturales de cara a la próxima temporada. Y esta incertidumbre parece tener al catalán algo amoscado.

En sala de prensa utiliza el genérico para hablar de que estas situaciones de indefinición que, aunque para la "persona civil" no deberían afectar, sí generan ruido interno. "Los jugadores no dejan de ser jugadores, entrenadores o personal del staff técnico. Personas que viven y que sufren y pueden tener inquietudes de saber dónde les va a llevar la vida a corto plazo. Lo ideal es que todo eso esté resuelto con tiempo. A pesar de que todos en algún momento no hemos sabido qué sería de nosotros en dos meses, en general da paz al que está trabajando saber dónde va a estar y si tiene que matricular a los niños aquí, embalar paquetes o ir cogiendo billetes para dentro de un mes. Esto va implícito en el deporte, pero el jugador, entrenador y miembros del staff que lo sufren les genera una inquietud que desearían quitarla", explica.

Todo lo que comenta se le puede aplicar, aunque los tiros también iban por el futuro de Nedovic. Deja Plaza alguna pildorita para el club cuestionado por lidiar con momentos así. "Se gestiona con tiempo, desde muy atrás. Contra esto hay motivos contrarios, en el sentido de que si a un jugador le das cinco años, si es un mal profesional también se tirará a la paja, pero hablo de buenos profesionales, no del que es un zángano. El buen profesional, si sabe dónde va a estar, desde enero hasta principio de verano es una buena etapa para sacar las conclusiones de saber si esas personas deben seguir o no", explica. Es decir, que después de tanto tiempo ya ha habido lugar a revisar los pros y contras y tener una conclusión: "Si lleva cinco años, pues ya sabrás si debes seguir con ella o no. El otro día leía sobre un jugador de Las Palmas que ni ha debutado porque no quería entrenar. No hablo de ese perfil, sino del buen profesional y no se le puede juzgar por los últimos 20 días después de estar cuatro o cinco años en una institución".