El tormento de Nedovic

Decidió el Herbalife Gran Canaria no igualar la proposición del Unicaja por Sasu Salin (26 años y 1.92 metros) y el finlandés es desde ayer nuevo jugador del cuadro cajista por las dos próximas temporadas. Haciendo balance, ya son tres las caras nuevas que tendrá Joan Plaza cuando comience la pretemporada. Y no serán las únicas, teniendo en cuenta que faltan la llegada de un base y un interior. Todo esto teniendo en cuenta que no se produzca ninguna salida más, lo cual no es descartable.

Con la adquisición de Salin lo que sí queda completa es la batería de escoltas y aleros para la campaña que viene. El Unicaja contará en las alas con la presencia de su estandarte, Nemanja Nedovic, el cual estará acompañado en el dos por su compatriota Dragan Milosavljevic y el propio Salin. Para el puesto de alero, Plaza contará con Adam Waczynski, en su segunda temporada en la Costa del Sol, y Dani Díez, del que se espera que descolle finalmente tras el buen rush final de temporada que tuvo. Un perímetro al que se suman Alberto Díaz y Morayo Soluade y en el que solo falta conocer la identidad del base. El jugador que dé el salto de nivel y por el que desde Los Guindos ya ha habido movimientos. Como informó este periódico en el día de ayer, el Unicaja ya ha pasado proposiciones a Bryce Cotton, Errick McCollum y Pierre Jackson. No es un escenario final, porque los elegidos cuentan con más ofertas en su haber, pero sí indica la altura a la que están disparando desde el conjunto cajista.

El finés dispone de experiencia al máximo nivel europeo de su etapa en Ljubljana

Llega Sasu Salin a Málaga para, en principio, contar con el rol de quinto exterior. Una función que el finlandés asume y desde la que puede aportar mucho al grupo. Con una capacidad anotadora destacable desde más allá de la línea de 6.75 metros, más productivo en la situaciones tras bloqueo; lo que provocó que Copito, como le conocían de forma cariñosa en Gran Canaria, aterrizase en el roster de Plaza fueron sus destrezas defensivas. Sus dotes para proteger la canasta propia son muy apreciadas por el técnico catalán y su cuerpo técnico y de él se espera que suba la intensidad atrás cada vez que pise el parqué. En esta sentido, no tuvo reparos Nemanja Nedovic, ahora compañero, en reconocer en una de sus entrevistas que el jugador que lo puso en más dificultades para anotar fue el ex componente del Herbalife. Por suerte, ahora será fuego amigo.

El fichaje del escolta también supone la llegada de un tipo contrastado en el panorama internacional. Un habitual en las convocatorias con su país, la Euroliga no será tampoco un escenario nuevo para él. La disputó con el Olimpia Ljubljana en su bisoñez y después, con algo más de poso. De igual forma es buen conocedor de la Liga Endesa. El tormento de Nedo arriba a Málaga para hacer frente al ostentoso desafío que supone disputar la presente Euroliga.