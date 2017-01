El triplete de Veljko Mrsic

Veljko Mrsic vuelve a Málaga por tercera temporada consecutiva. Como segundo entrenador de Repesa fue su estreno, en el que recibió una gran ovación. También el año pasado, ya como primero. Como ahora. El técnico croata (45 años) va labrando una buena carrera y dirige al mejor equipo de Croacia. Pero en su cabeza tiene dirigir al Unicaja algún día. "Me gusta mucha entrenar, tengo suerte de trabajar en un club organizado y en mi casa, para empezar y coger experiencia está muy bien. Es difícil hablar del futuro, trabajando con como entrenador nunca sabes qué puede pasar. Málaga me gusta, el Unicaja es un club que conozco muy bien, me siento como en mi casa. Seguro que si un día viene la oportunidad me gustaría venir, pero ahora tiene un gran entrenador, que es Joan Plaza", decía Veljko Mrsic en la Cadena Ser: "El Unicaja es un equipo completo, hizo un equipo para intentar volver a la Euroliga".