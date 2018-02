El trono de Scariolo, 1.692 días después

En verano de 2013, tras algunas temporadas de tribulaciones, el Unicaja se encomendó a Joan Plaza. No estaba la mira puesta a largo plazo en un momento de convulsión, donde el equipo acumulaba repetidas ausencias en la Copa del Rey y en los play offs de la ACB. Con esa tarea llegó el técnico, que mañana se convertirá, 1.692 días después, en el entrenador que más veces dirigió al club de Los Guindos con 302 a sus hombros. "No lo he asimilado aún, lo haré dentro de unos meses, pero es una barbaridad. Siento un orgullo brutal", decía el técnico en un vídeo homenaje de la entidad hacia la figura del catalán.

Ante el Maccabi, Plaza recoge el testigo de Sergio Scariolo, capitán del barco en la época más brillante del club. Para calibrar su estabilidad basta un dato congruente. En la Liga Endesa, solo Pablo Laso, Moncho Fernández y Joan Peñarroya tienen más longevidad en el banquillo de sus equipos -en la Euroliga solo el vitoriano-. En cuarta posición se coloca el técnico, que cumple su quinta temporada en Málaga, la primera sin vínculo para el siguiente curso. En este momento, la idea del Unicaja pasa por su continuidad, una temporada en la que igualaría a Javier Imbroda, el entrenador que completó más tiempo en Los Guindos (1992-1998).

Un lustro de recuerdos que el barcelonés selecciona. "Más allá del título que nos permitió estar en Euroliga, hay pequeñas cosas que para mí son muy importantes. Conseguir que varios jugadores hayan dado el salto casi desde aquí a la NBA, como Sabonis, Dragic o Kuzminskas. También que otros jugadores hayan ido a equipos con mayor potencial económico que el nuestro. Creo que haber superado tres eliminatorias con factor en contra en la Eurocup fue un gran momento. Para mí el MVP de un jugador malagueño es bastante justo con la inversión de tiempo que todos hacemos en el club", comentaba el técnico verde, que recordaba con especial cariño el día que el Carpena se pobló de 5.000 barbas.

En el vídeo recibe cariño Plaza de muchos de los integrantes del club, entre ellos Carlos Suárez, del que el preparador verde fue el gran aval para su llegada. "Me dio la oportunidad de venir a Málaga en un momento delicado de mi carrera y han sido cuatro años muy intensos donde hemos conseguido cosas bonitas", explica el capitán, que desgrana su personalidad: "En el día a día es exigente, pero también detallista".

Tiene palabras de agradecimiento para su trayectoria Eduardo García. "Su compromiso con el club, su trabajo serio y constante y su honradez le han servido para ganarse el corazón de nuestros seguidores y el respeto y consideración de los que siempre le hemos apoyado. Es un placer contar contigo", reconocía el máximo dirigente, palabras que guardan sintonía con las de Scariolo, del que Plaza recoge el testigo: "No es fácil que un entrenador esté tanto tiempo en un club, sobre todo de un club importante y exigente que tiene altas expectativas. Lo felicito".

La parte más emotiva lo componen la familia del barcelonés. "Lo definiría como buena gente, es una persona generosa, solidaria, amigo de sus amigos, divertido, aunque parezca lo contrario. Siempre está pendiente de hacer felices a los que rodeamos", explica Marga, su mujer. También aparecen sus padres, en su primera comparecencia pública desde que Plaza entrena al Unicaja. "Tu gran ilusión se ha cumplido, empezaste muy joven a entrenar y has ido subiendo a lo máximo. Con tu tesón y esfuerzo has ido logrando grandes triunfos. Estamos contigo, disfrútalo y haz lo que el corazón te pida", decía Neus, su madre, al lado de Lluis, su padre, visiblemente emocionado.