Pablo Laso: "El Unicaja compite con cualquiera"

Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, se mostró confiado en el trabajo realizado por el equipo a lo largo de toda la temporada antes de enfrentarse al Unicaja Baloncesto en las semifinales de la Liga Endesa y aseguró que no son "como un estudiante que lo deja todo para última hora".

"Estamos en un momento de la temporada en la que ya no hay descanso entre partido y partido. Pero pese a la falta de tiempo seguro que habrá ajustes. Esto es como el estudiante que quiere dejarlo todo para última hora, lo normal es que le vaya mal. El equipo ha tenido una línea y un trabajo a lo largo de la temporada y no creo que entre el partido del domingo y el miércoles podamos cambiar mucho", dijo Laso.

"Sabemos que ahora tenemos un final muy exigente en lo físico y en lo mental. Lo aceptamos. Nos gustaría haber ganado 2-0 al Andorra y haber tenido un poco de descanso, pero esto no es así. El rival también juega", añadió el entrenador del Real Madrid.

El técnico sembró alguna duda sobre el estado físico de sus jugadores. "Siempre digo que el equipo está bien. Estamos con problemas normales a estas alturas de la temporada, aunque la verdad es que tengo bastantes problemas físicos en algunos de los jugadores, pero no voy a cambiar mi discurso. Espero que este miércoles puedan estar todos para jugar, incluido Taylor (Jeffery)", indicó.

Laso piropeó al Unicaja. "Ya se intuía desde el inicio de temporada que iban a estar muy arriba. Son un equipo con mucho talento, con muchos jugadores capaces de anotar, con una rotación de pívots con tres jugadores Alen Omic, Dejan Musli y Viny Okouo, luego un juego muy versátil con 'Chimpa' (Carlos Suárez), Brooks, Dani y Eyenga que pueden tirar, penetrar, y que van muy bien al rebote y luego los pequeños que son muy peligrosos con la gran temporada de Alberto Díaz, Nedovic (Nemanja), Jamar Smith, Fogg (Kyle). Es un equipo que tiene muchísimas armas y que no me sorprende donde está ahora", analizó Laso.

"Son un equipo con buenos anotadores, muy difíciles de parar en el uno contra uno. Han crecido y tomado confianza en este final de temporada. Son un equipo sólido en el rebote ofensivo y que es capaz de competir con cualquiera. Todos los aspectos del juego van a ser importantes. No me gustaría decir que vamos a ganar si dominamos el rebote, pues no, ojalá. Contra el Andorra lo dominamos y ha sido muy importante para la victoria y no pensábamos que iba a ser tan importante. Ahora, si queremos ganar, vamos a tener que hacer muchas cosas bien", finalizó Pablo Laso el análisis sobre el Unicaja.