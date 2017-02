"Hemos sido valientes, capaces de mirar a los ojos al Madrid". Así destacó Joan Plaza en sala de prensa la actitud del Unicaja, capaz de sacar adelante un partido tremendamente duro ante el líder de ACB y Euroliga. Un triunfo que le resulta "un buen síntoma y una inyección de moral para soñar e ir a la Copa en primera persona, no sólo de pasada".

17, 18 y 19 de febrero es la fecha que había marcada en rojo en el calendario desde el principio de temporada. El preparador cajista anima a que "la gente sueñe", aunque pide cierta contención tras una victoria que no quiere lleve a una euforia equivocada: "Lo que no podemos es ser ingenuos y generar frustración. Somos quienes somos y hemos de estar orgullosos. A partir de ahí, al cielo. Yo quiero soñar, pero hacerlo con los pies en el suelo. Iremos con el cuchillo, el hacha y todo lo que haga falta en las mejores condiciones físicas y mentales, pero a partir de ahí veremos lo que ocurre. Esperamos que el domingo nos veamos contra el mismo Real Madrid jugando la final. Los aficionados se lo merecen y también el club".

La clave, según Plaza, es haber llegado "bien en el momento adecuado" a la competición copera. "El año pasado ganamos en campo del Maccabi, del CSKA Moscú y luego eso nos supo a poco. Esta vez hemos intentado llegar al momento cumbre de la temporada, quitando el play off, bien", señaló el técnico catalán, quien reconoce que "si podemos sacrificarnos somos capaces de ganar a cualquiera, pero al 80% nos gana cualquier equipo de la liga".

Partidos como este hacen crecer a un grupo. Así lo indica Joan Plaza, que apunta al punto de cocción de sus jugadores para sacarlos adelante: "Has de ser muy maduro, porque inevitablemente hay momentos en los que no es fácil arbitrar estos partidos. Y tienes que ser suficientemente maduro para saber que habrá alguna falta que no era, que habrá algún triple bien punteado que te meterá Carroll de nueve metros, pero que eso no te haga mirar al suelo. Podrán meter canastas espectaculares o que haya dos o tres faltas injustas y que no te salgas del partido. Hoy [por ayer] no nos hemos salido y eso es muy importante".

Salvar esas situaciones permitió ver "uno de los partidos más redondos, aunque no fue completo porque los partidos perfectos no existen". Pide, no obstante, tiempo para comprobar si es un punto de inflexión: "Lo fácil sería decir que es un antes y un después, pero no seré ingenuo. Puede ser una gran ayuda si la entendemos bien. Hay que estar contentos, cenar y echar risas ahora, pero mañana a trabajar. Mentalmente, los jugadores saben lo que pretenden esta campaña, ojalá sea un antes y un después, pero el tiempo dirá. Imbroda decía que hasta que no haces tres partidos buenos individual y colectivamente no estás en racha".

El entrenador del Unicaja también se paró en hablar de actuaciones individuales como la de Jeff Brooks, cuyo rendimiento "ha ido de menos a más". "Sus números se van acercando al Jeff que queremos. Está dando muestras, pero esperamos un rendimiento de un 20% o 25% más". También hubo tiempo para Lafayette, que apareció en minutos críticos tras la quinta falta de Alberto Díaz: "Oliver nos va a ayudar. Quizá no tanto como querríamos o esperábamos, pero va a ser importante y tiene que ir integrándose poco a poco. Cada uno ejecuta su rol y debe entenderlo. Cuando tengas la oportunidad debes ir a cuchillo".