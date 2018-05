Dos partidos tiene por delante el Unicaja. Andorra y Joventut. Tras los tropiezos ante Gran Canaria y Zaragoza el equipo necesita un impulso para recobrar sensaciones y hacerse con el mejor sitio cara al play off. Esto último, algo a lo que no daba toda la importancia Joan Plaza en su análisis previo al choque en el Martín Carpena. Tampoco a la dinámica, las eliminatorias serán ya otro asunto, describe.

"Lo que hemos de recuperar es esa situación en la que el jugador entienda que el play off es un mundo aparte de la liga regular. Se está demostrando en la NBA, el factor cancha sirve de poco y hay jugadores que lo usan de escaparate final para renovar o jugar en otros lados", explica el preparador cajista, que tira a su manera de experiencias pasadas para recordar que lo que ahora suceda no se tiene que extrapolar al play off: "Vamos a ir al 100% en estos dos partidos. Queremos ganarlos y a ver si llegamos en el mejor estado de forma al play off. Hace tres años fuimos perdiendo los últimos cinco partidos [fueron cinco seguidos y se ganó el último] y no nos metimos ante el Barça en la final por un triple de Navarro discutible".

La cuestión es por tanto sacar estos dos partidos para recuperar sensaciones. No plantea dosificar ni nada por el estilo. "Ha habido gente que ha podido especular, pero en mis equipos nunca han llegado a especular sobre la cuestión. Siempre sale mal, al menos en nuestro caso en concreto", dice. Así, solo plantea ir a tope: "Debemos llegar todos al 100% y con el deseo de hacer unos grandes play off y pelear por la semifinal a cara de perro, aunque no me guste la expresión. No vamos a especular porque no estamos en condiciones de hacerlo".

MoraBanc Andorra se llevó el partido de la primera vuelta. No es un rival de fiar y es un choque directo. Perder es caer al séptimo puesto: "El partido lo preparamos recordando que perdimos allí de seis puntos (66-60), recordando que tuvimos en ese partido un horrible segundo cuarto con un parcial 15-0 y de ello fueron viviendo hasta final de partido. Recordando y reconociendo que tienen tres jugadores que han cambiado, han mejorado su equipo y han sido capaces de ganar a Gran Canaria, Barcelona, Tenerife o Real Madrid en su cancha como a nosotros".

Los dos últimos partidos han dejado al equipo severamente tocado. Aunque quita hierro al asunto, sí que le quita sueño al técnico: "El domingo a las 3:48 estaba ya despierto. No sé cuánta gente más lo estaría o pasó un domingo de mierda aunque fuera a ver a las chicas a jugar aEla final y todo. Este año hemos tenido cuatro o cinco partidos de 70 donde hemos perdido de más de 20 puntos, pero también es verdad que perdimos algunos partidos que nos han molestado y se dan porque se encadenan una serie de errores en momentos muy concretos. No solo en el final, porque todos vemos el tiro o pase fallado o esa mala defensa en el último minuto, sino momentos en que puedes romper el partido y no lo haces. Por la comodidad de algunas personas que les hace no tener ese instinto asesino de equipos europeos o sudamericanos por ir a romper", explica Plaza, que ha visto una falta de hambre en momentos clave: "Ha faltado ese instinto de killer, de asesino por romper y por jugar con más coherencia al final del partido algunos tiros, defensas o pases que nos han costado partidos por pequeña diferencia".

Como sea, ve a su equipo capaz de todo: "Esta temporada hemos jugado contra los mejores de Europa y hemos competido y ganado a casi todos, Panathinaikos, Zalgiris, Baskonia o alguno más. El equipo sabe que jugando al 100%, sin especular, sin pensar en el futuro, centrándonos en ahora somos capaces de competir con cualquier equipo de Europa en cancha contraria y propia a gran nivel".