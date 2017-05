"Nos vamos con la lección aprendida"

Txus Vidorreta hizo una férrea defensa de su equipo a pesar de la derrota. El técnico del Iberostar Tenerife comentó que los suyos hicieron "un buen partido", con "un tercer cuarto magnífico". Por ello fue tajante ante cualquier crítica: "Mis jugadores estuvieron cojonudos todo el puto año. Competir a Unicaja y que la primera pregunta sea sobre los jugadores que han estado mal...Vamos con la lección aprendida para hacer un partidazo y ganar por primera vez al Unicaja el próximo viernes".

"Merecemos mucho más, merecemos bastante. Somos lo que somos, hemos estado ahí y siempre os digo que miréis más allá", añadió el técnico, que apuntaba al buen tono del Unicaja. "Nos ha faltado un poquito de acierto, ellos han tenido mucho más. Apareció Eyenga muy motivado. Tendríamos que haber defendido de otra manera, pero hemos estado bien", aseveró un enfadado Vidorreta, a vueltas con las limitaciones del Iberostar Tenerife: "Metimos las mismas canastas que ellos. El Unicaja nos triplica en presupuesto y metimos las mismas canastas. A ver si nos fijamos en todo, a mi casa la defiendo a muerte. Me cabrea". Eso sí, hay cuestiones que pide revisar: "No es normal que en un partido de play off acabemos 30-13 en tiros libres". No aludió a los árbitros, pero sí.

En su análisis, el entrenador bilbaíno destacó el "inicio circulando bien la pelota, trabajando bien en ataque y defensa", y lamentó los errores que costaron malos parciales en el segundo y último cuarto. En este, dice, "se repitió la historia y además entramos en bonus a falta de siete minutos". No obstante, repite, se queda "muy satisfecho, estamos en condiciones de tratar de forzar el tercer partido".